El PSOE exige al Gobierno municipal que acabe con los retrasos en el autobús urbano

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca asegura que en las últimas semanas se han producido retrasos en varias líneas del servicio de autobús urbano debido a la falta de vehículos. De este modo, reclama al Gobierno municipal que se asegure de que circulen todos los autobuses necesarios para acabar con unos retrasos que afectan especialmente a la línea 4, que une el cementerio con el barrio de Puente Ladrillo.

Según la información recabada por el PSOE, numerosos usuarios han presentado quejas ante la alteración de la frecuencia ordinaria en varias franjas horarias. Algunas de estas reclamaciones han sido trasladadas directamente a la empresa concesionaria del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, que oculta el motivo real de los retrasos. En las contestaciones que la empresa ha dado a los vecinos evita hablar de la falta de autobuses y se escuda en “múltiples y variables circunstancias”, como “obras, exceso de tráfico, afluencia de usuarios, averías, límite de velocidad en la ciudad...".

Los concejales socialistas reclaman que se garantice el número de vehículos en circulación en cada línea y el respeto de las frecuencias durante todo el día. Para el PSOE las excusas esgrimidas por la empresa concesionaria no son aceptables, por lo que piden analizar los verdaderos motivos por los que no circulan todos los vehículos en todas las líneas y que se determine si esta carencia se debe a un déficit en la organización del personal por no cubrir con sustituciones las vacaciones de verano.

Desde el PSOE de Salamanca aseguran que esta no es la primera vez que la empresa provoca retrasos por dejar vehículos inmovilizados. Por esta razón consideran que no se trata de una circunstancia puntual, sino de una práctica que se repite cada cierto tiempo por la falta de vigilancia del equipo de gobierno municipal. Los socialistas lamentan “que los vecinos de Salamanca sigan pagando las consecuencias de la escasa vigilancia que el equipo de Carbayo dedica a los millonarios contratos adjudicados por el Ayuntamiento a empresas privadas”.