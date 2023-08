Delaere: "Uno de mis sueños es llegar a una Final Four con el Perfumerías Avenida"

Antonia Delaere, jugadora del Perfumerías Avenida y campeona en 2023 con Bélgica, ha sido presentada de manera oficial en un acto al que han acudido Jorge Recio, el presidente, y Pepe Vázquez, el entrenador.

ANTONIA DELAERE

"Cuando se interesó Avenida en mí fue un gran honor y he seguido al equipo desde que era pequeña. Avenida era un sueño para mí y he tenido la oportunidad de jugar aquí. Está al más alto nivel en Europa. Mi punto fuerte es que hago lo que el equipo necesita y me gusta tirar como en Venezia, pero sé defender como en Bélgica. Me puedo adaptar a lo que se pide de mí. Uno de mis sueños es llegar a una Final Four con el Perfumerías Avenida. Igual no hay jugadoras tan estrellas, pero se puede soñar con todo y los buenos equipos consiguen ganar a las constelaciones de estrellas. Hay muchos puntos buenos de estar aquí y Avenida siempre ha competido en España o Europa. Puedes entrenar con grandes jugadoras y todo el mundo es muy amigable".

JORGE RECIO

"Tenemos a la actual campeona de Europa en Avenida. Es el fichaje más rápido que ha hecho Avenida en su historia y en una tarde se hizo. Estamos agradecidos de que una jugadora así esté en Salamanca y suma en todo. Poco más se puede decir de ella".

PEPE VÁZQUEZ

"Tenemos a la escolta titular de la actual campeona de Europa y sirve para hacernos de una idea de la jugadora que tenemos. Estoy muy feliz de que Toni esté aquí y me gusta desde hace años. Habrá días que meta 20 puntos y otros en los que ayudará en otras cosas. Ojalá podamos tener a Sika lo antes posible, pero ella está cumpliendo un sueño en la WNBA".