Javi Navas y la final Salamanca UDS - Numancia: "Es un partido que nos merecemos jugar después de tantas desilusiones"

Javi Navas, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de erigirse como hombre clave para clasificar a su equipo a la final regional de la Copa RFEF contra el Numancia.

Pase a la final: "Estamos contentos y sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero siempre se trabaja mejor desde la victoria que en la derrota. Aún es pronto y con el tiempo iremos encajando piezas".

Prueba de fuego en Santa Marta: "Sabemos la exigencia que hay y todos somos responsables. Nos hace mucha ilusión jugar la final contra el Numancia y tener a un equipo de categoría superior en casa. Es un partido que nos merecemos jugar después de tantas desilusiones".

Numancia: "Es un claro favorito para subir a Primera RFEF y vendrá con un once de nivel más allá de que ya tengan Liga. La idea es ganar y avanzar rondas. ¿Favorito? El Numancia es un equipo que acaba de bajar hace dos días, pero nosotros iremos de tú a tú".

Copa del Rey como sueño: "Solo pensamos en ganar y si pasamos rondas, seguro que hablamos de rivales en Copa del Rey. Lo del Numancia es un punto de inflexión por su nivel y sería un chute de moral ganarle".

El '9': "Estoy cómodo y he trabajado para llegar bien a la temporada. Tengo 32 años y todo se nota. Somos un buen equipo y me están generando posiciones ventajosas, ya que lo de los goles es lo de menos y puede marcar cualquiera. En algún partido he jugado el año pasado ahí. Pensé que iba a estar más en banda, aunque todo ha cambiado con la lesión de Fassani y ojalá se recupere pronto. Me encuentro bien jugando ahí, igual que en la derecha, en la izquierda, de '10'...".

Hace falta otro '9' o no: "Es un tema que no me compete y tenemos una plantilla muy buena. Hay gente capaz de jugar en diferentes posiciones. Ahora juego de '9', en dos semanas en banda y luego de lo que haga falta".

Liga: "Presión siempre hay en el Salamanca y eso se nota. El año pasado nos quedamos cerca de subir y este tiene que ser el año del ascenso".