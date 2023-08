Olcay Çakir en su presentación con Avenida: "Aquí saben cómo hacer las cosas"

Dispuesta a cumplir su segundo gran sueño baloncestístico, así se presenta la turca Olcay Çakir en Salamanca. En la mañana de este martes, tras poco más de una semana en Perfumerías Avenida, la base otomana ha comparecido ante los medios de comunicación en su primera rueda de prensa oficial dejando muy claros los motivos de su salida del campeón de Europa y aterrizaje en el equipo azulón.

El presidente, Jorge Recio, relataba, como es tradición, algunos de los secretos de su fichaje, “sabíamos por su representante que quería salir de Turquía, y nos comentaba que quería venir aquí sin dudarlo. Es algo que tenemos que agradecer, que nos tuviera tanto en cuenta. Algo bueno tendremos… aunque no tanto como ella”, bromeaba. Y es que Olcay, como repasaba el presidente, “ha sido capitana del equipo que lo ha ganado todo, Fenerbahce, capitana de la selección turca. Nos puede dar muchas cosas distintas que no tenía el equipo”. Para Avenida “tener una jugadora de su categoría es un prestigio, esperemos que enganche a la afición y el futuro puede ser maravilloso con ella”, concluía el mandatario azulón.

Olcay, por su parte, dejaba muy claro el motivo de su llegada, “uno de mis mayores sueños era ganar la Euroliga, lo conseguí el año pasado tras mucho trabajo, pero mi otro gran sueño era jugar en Europa y cuando salió la oferta de Avenida, sabía que la iba a escoger”. El porqué de Avenida, según Çakir, “es un equipo con una historia enorme, experiencia en el más alto nivel y estoy muy feliz de ser parte de este equipo histórico y hacer grandes cosas”. Tras salir de un transatlántico, recala en Salamanca, un club más humilde aunque, “saben cómo hacer las cosas. Han estado en este nivel mucho tiempo, por eso lo escogí. No es sólo dinero o estas cosas, hay más y por eso lo escogí”, reconocía la base. También hay motivos deportivos, “este equipo siempre ha jugado baloncesto de equipo y esa tiene que ser la clave para nosotras. Saber cómo compartir la bola y una buena defensa también”, comentaba Olcay. Primera experiencia, pues, lejos de su país natal, lo que para ella “es un gran reto. Ha sido un viaje de quince años en Fenerbahce. Ahora es todo: nueva ciudad, nueva gente y estaba muy nerviosa al principio, pero todo el mundo ha sido super amable conmigo y ahora estoy muy cómoda”. Ahora formará pareja de directoras de juego con Silvia Domínguez, de la que se deshace en elogios: “ella es una de las bases con más experiencia de Europa. Me va a ayudar mucho, de hecho, ya me está ayudando y espero aprender mucho de ella y ayudarnos mutuamente. Creo que vamos a ser una gran pareja de bases”.

Su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, resaltaba a su nueva jugadora, “tiene mérito porque ha estado rodeada de grandes jugadoras en sus equipos y ha sido base titular en muchos partidos, jugando minutos… Brilla por sí sola”. Para el gallego, un lujo contar con dos cerebros así, “con Silvia se pueden complementar muy bien, pueden compartir incluso pista. Creo que ambas juntas van a ser una pareja de bases muy fiable y estoy muy contento de que esté aquí”, sentenciaba Pepe.