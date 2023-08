Ciudadano Josu Ternera

Después de los años transcurridos, y la particular forma que tiene la juventud de conocer un periodo concreto de nuestra Transición, no está de más refrescar las memorias (sobre todo la llamada democrática) y relatar lo que vivimos todos los españoles mayores de 50 años, con independencia del lugar de nacimiento. Existe una corriente empeñada en tergiversar el “problema vasco”. Aquello comenzó siendo la lucha armada de un pequeño grupo de jóvenes contra el Estado, dirigidos por activistas revolucionarios adscritos al verdadero socialismo marxista y empeñados en llegar a la independencia del País Vasco a través de la lucha armada. Toda lucha armada necesita armas y hombres. Las armas cuestan dinero y los hombres también. El sistema de recaudación no podía fallar. Cuando el amenazado se negaba a pagar el impuesto revolucionario, se “ejecutaba” al destinatario. ETA tenía que dejar bien claro que no admitía una negativa. Las extorsiones, el robo en entidades bancarias, y el apoyo de regímenes marxistas facilitaron a la banda la adquisición de medios y una vida sin escaseces. Fue una lucha desigual entre dos bandos: uno ponía las armas y el otro los muertos. Con etapas en las que arreciaba el terror, durante más de cuarenta años ETA fue sembrando la muerte por toda España, hasta dejar 850 cadáveres.

Pronto se cumplirán 35 años del terrible atentado, llevado a cabo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, con el balance de 11 personas muertas 8 (de ellas, 5 niños) y casi cien heridos. Un coche bomba estacionado en sus inmediaciones, con 250 kg. de amonal, reventó el conjunto de dependencias cuarteleras y viviendas de los guardias.

El año 1987 fue especialmente trágico. Primero, el atentado de Hipercor en Barcelona, con 21 muertos y medio centenar de heridos. La gravedad del hecho y la escalada de muertos hicieron que el gobierno de Felipe González intentara negociar con la banda terrorista. Ante la cerrazón de sus cabecillas y las continuas amenazas de proseguir su lucha, ETA rompió la baraja al saber que todos los partidos democráticos habían suscrito el Tratado de Madrid, en el que se negaba la pretensión de los terroristas de ostentar la representación de todo el pueblo vasco, se abandonaba todo tipo de negociación y se les emplazaba a abandonar las armas. La respuesta llegó el 11 de diciembre con el atentado de Zaragoza.

La banda terrorista, en su etapa más dura, tuvo como responsable de los comandos, y encargado de marcar los objetivos, a José Antonio Urruticoechea, (a) Josu Ternera, jefe supremo durante 35 años. Con tan sangriento historial, no fue condenado hasta 1990, por manejar documentación falsa y por tenencia ilícita de armas. Siempre declaró no pertenecer a la banda y, en el colmo de la petulancia, llegó a formar parte de la ¡Comisión de Derechos Humanos! del Parlamento Vasco. Cuando fue procesado por el T.S, en 2003, por su participación en el atentado de Zaragoza, abandonó su asiento en el Parlamento Vasco y, hasta hoy. En la actualidad, España ha solicitado a Francia su extradición para que comparezca ante el Supremo.

Tras el éxito obtenido por Orson Welles en el programa de radio La guerra de los mundos, decidió dirigir e interpretar uno de sus mejores films, Ciudadano Kane. Fue el único Oscar recibido por el joven Welles a lo largo de su dilatada carrera, pero suficiente para erigirse en maestro y modelo se cineastas. Tras una etapa en Europa, regresó a EE.UU. convertido en uno de los autores, directores y periodistas de más talento de su época.

En España tenemos nuestro particular Welles, en versión de periodista fustigador y provocador, que no deja de sorprender al personal con reportajes a base de entrevistar a los personajes del momento, a ser posible, los más controvertidos. Me refiero al “Follonero”, Jordi Évole. Entre otros, han pasado por sus programas, el President Pujol., el comisario Villarejo, Nicolás Maduro y hasta el Papa Francisco. Ya, en 2015, Évole entrevistó a Iñaki Rekarte, ex-etarra jefe del Comando Santander, en un programa que tuvo sus momentos de tensión ante un supuesto arrepentido, que pidió perdón a sus víctimas, pero que, una vez en libertad, volvió a prisión por malos tratos a la mujer que conoció en la cárcel, y con la que se casó. De la conversación entre el periodista y el entrevistado hubo un claro rechazo por parte de las víctimas del terrorismo. Las víctimas que nunca se quejan por vicio. A Évole le gusta estirar la cuerda, sin preocuparse de que se rompa.

Ahora tiene entre manos una entrevista/reportaje al etarra no arrepentido “Josu Ternera” para ser exhibido en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, y después divulgado por la cadena Netflix. Se desconoce su contenido, pero sabiendo la forma de proceder de Évole, y contando con el visto bueno para ser exhibido en San Sebastián, mucho me temo que dará que hablar. De momento, la propaganda del festival cuenta con carteles en los que se pide la libertad del etarra; algo que no debe extrañar porque se está viviendo a diario con los homenajes que se dispensan a los presos que regresan a sus casas. A las víctimas, que dejen de molestar.

Con los políticos que organizan esos actos, pacta Sánchez para seguir en La Moncloa. Las democracias occidentales están comentando, “por lo bajini”, que, en España, los medios de comunicación tienen problemas más importantes que los asesinatos en Tailandia o la actitud machista de una sanguijuela del fútbol, pero eso no vende.