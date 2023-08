'Si lo pruebas, te enganchas', así es la nueva campaña de abonados del Perfumerías Avenida

La esperada campaña de renovación y nuevos abonos para el CB Perfumerías Avenida ya está aquí. Desde este próximo miércoles, los socios de las campañas anteriores del club podrán renovar su abono de temporada y, después, se abrirá el periodo de nuevas altas. Apelando a algunas de las cosas buenas de nuestra tierra bajo el lema “Si lo pruebas, te enganchas”, el club espera volver a contar con el fiel apoyo de su Marea Azul para la exigente temporada 23-24 tanto en Euroliga como LF Endesa.

No se trata sólo de un eslogan, si no de una realidad que se ejemplifica en muchos aficionados como Carlos y Emma Lorenzo, protagonistas de la campaña junto a las jugadoras con más temporadas en nuestro club: Silvia, Leo o Andrea. Son muchos los que “prueban” un partido de Avenida en Würzburg y repiten. De hecho, el Club está tan seguro de ello que lo podrá a prueba esa frase, “Si lo pruebas, te enganchas”, regalando a cada socio una entrada para un acompañante no socio a un partido de LF Endesa. En el momento en que se acerque el inicio, los abonados de la campaña 23-24 podrán escoger, ingresando en un formulario que se lanzará desde el club, el partido para el que desean la entrada gratuita dentro de los que se ofrezca la posibilidad y hasta límite de existencias para cada partido. Seguro que los “amigos” que prueben, se engancharán.

En cuanto a las renovaciones y nuevas altas, el club, tras el trabajo de todo el verano, volverá a abrir la grada de Tribuna Baja Este (encima de los banquillos) con preferencia para renovar a aquellos abonados que tuvieran su plaza en esa zona hace ya varias temporadas. Se amplía la promoción de carnets de abonados para jóvenes de 18 a 25 y estudiantes de la USAL a 50€ para toda la temporada, de modo que cada partido saldría por menos de 2,5€ en zona siempre reservada de FONDOS tras canasta. Para acceder a ellos sólo será necesario presentar el DNI o carnet de la USAL en su caso. El resto de precios serán los siguientes para los abonados adultos e infantiles: 170 y 135 euros en Tribuna Baja Este, 155 y 120 en Tribuna Baja Oeste, 118 y 98 en Tribuna Alta, 100 y 80 en Fondo Bajo, y 85 y 65 en Fondo Alto.

Como siempre, el carnet de abonado da opción de acceder a TODOS LOS PARTIDOS de LFEndesa y Euroliga que se jueguen en el pabellón de Würzburg, incluyendo posibles playoffs de ambas competiciones. Un mínimo de 22 encuentros lo que supone que se podrán ver todos los partidos del más alto nivel desde poco más de 3,5€ por encuentro, en el caso de los adultos, o menos de 3€ por partido para los INFANTILES. Unos precios tremendamente competitivos y ajustados, que incluyen el mejor baloncesto del continente y nacional. Los plazos para las renovaciones y nuevas altas serán los siguientes:

RENOVACIONES: Los días 30, 31 de agosto y 1, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de septiembre

CAMBIOS DE SITIO: Días 18 y 19 de septiembre

NUEVAS ALTAS: 20 y 21 de septiembre

HORARIOS: 10:30 A 12.30h y de 19 a 21h en las oficinas del pabellón de Würzburg

Como siempre, en caso de no poder acudir tanto a renovaciones como nuevas altas en las fechas indicadas, se puede contactar con [email protected].