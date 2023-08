El Movimiento Feminista de Salamanca se manifiesta a favor de Jenni Hermoso

El Movimiento Feminista de Salamanca ha convocado a la ciudadanía a una concentración en la Plaza Mayor este domingo, 27 de Agosto, bajo el lema "El feminismo en el Deporte no es una opción". Han querido exigir que las situaciones de abuso de poder no vuelvan a repetirse ni en el deporte, ni en la sociedad, ni en ningún trabajo. "Estamos con Jenni y con todas las campeonas que se han solidarizado con ella. No podemos permitir que a estas alturas tengamos que aguantar que los más altos representantes del fútbol defiendan posiciones tan machistas cómo si fuera lo más normal del mundo", aseguran.

"Queremos que la imagen que de nuestro deporte sea de democracia e igualdad. Los valores que tiene que transmitir nuestro fútbol profesional son la equidad, el trabajo en equipo, la igualdad, la disciplina, la inclusión, la perseverancia y el respeto. Y no podemos fomentar contravalores que crean inseguridad a las personas, desigualdad, intolerancia o violencia", concluye el movimiento feminista.