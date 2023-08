Kull D´Sac o los emperadores castellanos de la pólvora y la calle enamorados de Salamanca y su provincia

Su nombre viene directamente ligado al olor a pólvora y adrenalina, a espectáculo, fuego e interacción. Pero detrás de todo esto se esconde la compañía Kull D’Sac, un grupo de enamorados del teatro, la calle los espectáculos con ‘feedback’ entre actores y público que ya les ha situado como verdaderos emperadores de la pirotecnia en la provincia de Salamanca.

Pero para llegar hasta aquí, con miles de personas siguiendo sus pasos como ocurre en localidades como Peñaranda, debemos viajar hasta el origen de esta formación que, aunque a muchos les sorprenderá, es de Valladolid.

Raúl Gago, director de la compañía, explica que “Kull D’Sac se originó en el año 1995 cuando varios de los componentes coincidimos en una compañía de teatro. A partir de ahí empezamos cuatro de nosotros a trabajar en la idea y comenzar a dar forma a lo que queríamos hacer…a partir de ahí se fueron sumando los distintos componentes hasta hoy. Poco después, a los pocos años afortunadamente, pudimos dar el salto a lo profesional, como empresa y a partir de ahí empezamos a evolucionar con diferentes espectáculos”.

De ese germen comenzaba a nacer un planteamiento muy distinto al que se conocía en cuanto al teatro de calle en Castilla y León, momento que quedaba especialmente marcado con la llegada de la pólvora a sus representaciones. “Nosotros estudiamos interpretación, danza, pantomima, teatro gestual, teatro con máscaras… hay muchas disciplinas que hemos trabajado en la compañía, tanto los componentes actuales como los originales de ella. Posteriormente a esto le incorporamos elementos de fuego y pirotécnicos de una manera muy progresiva…digamos que no fue desde el principio, pero casi” recuerda Raúl.

¿De Valladolid y con un espectáculo de pólvora y fuego? Esta es una de las preguntas que a buen seguro más le han repetido a Raúl Gago, refiriéndose a su pasacalles ‘Ragnarok’. Una cuestión sobre la que asegura que “hace años no había compañías en Castilla y León. El teatro catalán o valenciano ha sido una referencia para nosotros y hemos coincidido con ellos en muchos eventos. Fue ahí donde surgió la línea de espectáculos de calle con representaciones que tenían más que ver con otras provincias que con la nuestra…Buscas referencias en cualquier arte escénica o cualquier arte plástica en otras cosas y a partir de ahí intentas evolucionar o hacer la tuya. Nosotros también mezclamos en ello otros trabajos como la incorporación de música o los zancos, trabajamos con ellos, y otro tipo de disciplinas que sumamos al fuego” y añade que, en el caso de este espectáculo, “lo que prima es el impacto visual y la interactuación con el público, jugamos con los colores y el ritmo. La puesta en escena es por un lado participativa y una creación visual muy potente. En otro espectáculo que tenemos hay una dramaturgia con un hilo argumental, con personajes, con escenas, con arco dramático en las que narras una historia. Pero en este caso es oda a la pólvora brutal”.

Un camino de trabajo continuado y evolución, que en el caso de su espectáculo pirotécnico tiene a Salamanca como uno de los territorios más queridos y señalados a nivel emocional. “Salamanca tiene un bagaje de artes escénicas muy grande, no solo la capital si no que hay pueblos con bagaje cultural muy grande y afortunadamente muchos pueblos en sus fiestas, en el ámbito cultural no solamente es oda al toro y a la orquesta sino que también hay circuitos escénicos donde se da importancia a las artes escénicas, ya sea circo, teatro, danza, títeres y demás, afortunadamente también da cabida a una amplitud de edades bastante grandes ya que hay espectáculos para niños y para adultos. Desde mi punto de vista, es una de las provincias de CyL que mejor lo está haciendo” y hace una mención especial a Peñaranda, donde este pasado viernes reunía alrededor de 3.000 personas para vivir su particular ‘correfuegos’ algo sobre lo que Raúl afirma que “Peñaranda es un hito en cuanto a los correfoc…hacemos en muchos sitios, pero es el sitio en el que más gente participa de manera activa, es una verdadera locura que nos hace muy felices”.

Hoy, Ragnarok, nombre para nada casual, ya que viene de la cosmogonía nórdica, que vendría a ser como el apocalipsis en versión cristiana, suponiendo una metáfora aludiendo a ese personaje mitológico nórdico que era el rey del caos, continua en constante evolución y haciendo vibrar a miles de personas que este año, por ejemplo, se ha vivido en Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada o Peñaranda de Bracamonte, obra que se suma a un amplio catalogo que atesora la compañía. “Tenemos varios espectáculos itinerantes que son nuestro fuerte por la plasticidad que tenemos de danza en zancos, son espectáculos itinerantes y tenemos espectáculos de fuego y pirotecnia, pero son espectáculos estáticos. Luego también hacemos muchos espectáculos a la carta, que quizá sea uno de nuestros fuertes de gran formato en el que dependiendo de alguna manera del sitio donde actuemos tenemos en cuenta su historia, hechos históricos del lugar, leyendas, personajes, y todo ello pasando también por espectáculos de circo aéreo. También trabajamos con video mapping o proyección arquitectónica y ahí fusionamos varias diciplinas, metemos danza vertical con apirovisuales, es decir, juntamos pirotecnia con las imagines de videomapping, de tal manera que hay algo digital, con algo analógico. Y a esto le sumamos un nuevo formato sobre el que estamos trabajando, convirtiendo imágenes 2D en 3D para generar efectos más reales, además de un espectáculo íntegramente en pantomima que estrenaremos próximamente en Madrid” detalla Raúl, quién asegura rotundo que seguirá vinculado emocionalmente a Salamanca y su provincia, siendo uno de los escenarios más especiales de cuantos mantiene.