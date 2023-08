Animada noche en Almeida con bailes de gala y teatro callejero

Adrián Martín / Portugal

La localidad portuguesa de Almeida acoge durante este fin de sema su 19º celebración del cerco de Almeida con motivo de la celebración de La Paz en la Guerra de La Independencia.

Su Cámara Municipal se vuelca cada año con un presupuesto de más de 200.000 euros en darle la máxima difusión y acogida a los miles de personas que visitan durante estos días la ciudad amurallada.

La feria se abrió con actividades más visibles al público el jueves en la noche con un concierto en la Iglesia de la Misericordia a cargo del Quarteto de Clarinetes da Banda do Exército – Destacamento do Porto.

Las actividades histórico-militares comenzarían el viernes con el izado de las banderas en la Câmara Municipal, inaugurándose el Mercado Oitocentista y las tabernas en el Terreiro do Poço do Rancho.

Fue en la jornada del viernes noche cuando tuvo lugar un espectáculo de teatro A Trupe do Cavalo de Pau, por las calles de la Villa y un Baile de Gala tanto adulto como infantil seguido una sesión musical en el Revelim Doble a la que acudió numeroso público ocupó todas las butacas existentes.

Toda la ciudad estuvo inmersa en un ambiente festivo durante toda la noche, con una ocupación del 100% de los establecimientos hosteleros y terrazas ambientadas en la época de la Guerra de la Independencia.

El sábado por la mañana habrá una sesión sobre la moda, belleza y maquillaje en los inicios del siglo XIX, a cargo de Marta Veil; y un espectáculo callejero llamado O Verdadeiro Romance do Herói Joao de Calais; celebrándose a las 15.00 horas un desfile histórico desde Santo António a los Paços do Concelho. Posteriormente habrá un taller de producción artesanal de maquillaje con Marta Veil, el espectáculo de marionetas Três Histórias de Teatro Dom Roberto, y la propuesta callejera Vida e famosas açoes do célebre Cosme Manhoso.

A las 21.00 horas, un espectáculo de fuego abrirá la velada, en la cual a las 22.30 horas se desarrollará el desfile de las tropas desde el Acampamento Histórico-Militar hasta el campo de batalla, donde a las 23.00 horas tendrá lugar el momento culmen del fin de semana: la recreación del Asedio a la Praça-Forte por parte de las tropas de Massena y la explosión del Castillo, que irán seguidas de un espectáculo piromusical. A partir de ahí, el día se completará con música en la Escadaria do Antigo Quartel das Esquadras y en el Revelim Doble.

En la mañana del domingo (a partir de las 10.15 horas), habrá un homenaje a los muertos en las Guerras Peninsulares, con presencia de altos cargos del Ejército Portugués, al que seguirá la recreación con combates y escaramuzas de la toma de la Praça-Forte por las tropas de Massena. A las 13.00 horas, se oficiará una misa en la Iglesia Parroquial de Almeida, en homenaje a los muertos del Sacrifício de Almeida. Como cierre, habrá más espectáculos de marionetas y animación teatral por las calles.