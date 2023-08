¿Y si cambia el turismo?.

Hace unos días se publicaba la foto de arriba en redes sociales, coincidiendo con noticias y comentarios en prensa sobre el efecto del calor en el turismo. En realidad, se habla de las consecuencias del Calentamiento global del planeta en el turismo desde hace años. El riesgo de su emigración hacia el norte buscando temperaturas más benignas, las que puede perder España. Un diario económico mencionaba el record de visitantes a nuestro país este año, alertando del descenso de los fundamentales mercados británico y alemán por la inflación y excesivas temperaturas. Ya avisado por el sector, tanto de esos países como del nuestro. Clave de la economía de Salamanca y provincia.

Casualmente algún periódico local refería pegas de los turistas a nuestra ciudad, falta de sombra y fuentes para beber en el casco antiguo. Desde hace tiempo, pero con fuerza últimamente, el Ayuntamiento se ha embarcado en varias obras (algunas rehaciendo acciones no lejanas) esencialmente en el centro. La peatonalización avanza, algo ya comentado. Y todo ello con abundancia de términos tipo sostenibilidad, lucha contra el Cambio Climático, o isla de calor entre otros, en memorias o notas municipales. También continuas alusiones a más vegetación o suelo filtrante. Luego en la realidad de los proyectos son más discutibles, anecdóticos en algún caso.

Alguna vez he recalcado el sorprendente despliegue sobre el “árbol de Salamanca”, gran avance verde en la plaza de Poeta Iglesias. Un olmo renacido, no una higuera o encina heráldica (sigue sin estar claro). Y Luego está ese gran esfuerzo municipal creando dos alcorques no previstos al principio. Tres árboles nuevos a sumar a los tres existentes, todo un logro de revegetación y lucha contra el calor urbano en una plaza con más de 1.500 metros cuadrados de superficie. Además de las macetas. Fuera de las clásicas rutas turísticas queda la Calle de Zamora, cuyo resultado final ya se verá, pero no pinta tan bien como habían dicho.

Con los bancos se avanza, ya los hemos indicado otras veces, pero todavía falta. Se echan de menos en calles de intenso tráfico peatonal, en una ciudad con mucha población mayor. Aparte de cierta habilidad situándolos fuera de zonas sombreadas. Pero en el caso de las vías turísticas el propio Sherlock Holmes tendría graves dificultades para encontrarlos. Salvo en algunas grandes plazas, con ese inconveniente mencionado. Donde hay posibilidades de sentarse, esa falta de sombras puede provocar súbitos apiñamientos, indeseados con elevadas temperaturas. Por cierto, el gran banco de El Corrillo sin dudas ha triunfado, no estaría mal replicarlo.

El otro gran problema es el agua para beber. Esa que dicen debemos consumir con frecuencia, básica en la lucha contra los efectos del calor. En el mapa adjunto, puesto hace unos años y corregido al desaparecer la web, se puede observar su escasez en el centro, en toda la ciudad realmente, y su desaparición en la práctica en las zonas más turísticas. Quizás dejada al albur del mercado, ese elemento clave del neoliberalismo vigente, tan igualitario y social. Resulta sorprendente que un proyecto como el Tormes+ y otros envueltos en un amplio discurso sobre sostenibilidad, no contemplen ninguna posibilidad de hidratarse en el centro urbano.

En definitiva, parece vislumbrarse un nuevo escenario en el turismo. Y hay que insistir en la necesidad de reflexionar sobre el modelo salmantino. En apariencia muy visitada, pero donde sigue habiendo demasiado por hacer. Desde luego aprovechar mejor atractivos ocultos e inaccesibles para la mayoría de visitantes, por mala gestión. Crear nuevas rutas frente al excesivo monopolio de la Rúa Mayor, poner señalización y mejorar el confort en las calles. Pensar en un futuro cambiante, quizás demasiado cercano, desde el sentido común y realismo, y más en las personas que en ciertos intereses.