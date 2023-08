Dani Ponz: "Igual el once de ahora de Unionistas no es el de dentro de un mes..."

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en un acto previo a un partido de Liga por primera vez en la temporada para hablar del Sestao.

Rubiales no dimite: "Lo peor de todo es que nos hemos olvidado de que España es campeona del mundo. Como padre de deportistas de élite tenemos dificultades para encontrar ayudas y ellas han tenido un mérito enorme. No se le da repercusión a lo importante y hemos disfrutado con el equipo. No es posible que nuestro representante haya dado una imagen poco acorde al fútbol español y debe obrar en consideración. No me parece bien hecho el gesto y si se excusa, más culpable parece".

Pretemporada: "Sabéis cómo está la realidad del fútbol y hay equipos en Segunda sin casi fichas profesionales. Se empieza con 10 jugadores y luego van llegando los futbolistas. No es igual entrenar solo que con balón".

Primera jornada: "Llegamos bien y estamos contentos. Sabemos las personas que están mejor a nivel físico. Igual el once de ahora no es el de dentro de un mes... o igual sí. Agradecemos las facilidades a Galindo. ¿El once? Hemos tenido debate en el cuerpo técnico y no hemos dudado en los 11 puestos, igual en 5 o 6. Está más que decidido a estas horas".

Sestao: "Me gustaría hablar del cuerpo técnico rival y felicito a Aitor por su anterior temporada. Viene sin perder desde hace meses en partidos oficial. Tiene varias estructuras, ataca el rechace, transita bien...".

Portería: "No voy a decir el que será titular por respeto. Los jugadores se enteran a la vez y estamos encantados. Iván pudo generar alguna duda en Alcorcón, pero estamos encantados con él".

Hugo de Bustos: "Si se llamase Huginho estaríamos diciendo que vaya jugador hemos traído. Hay que tener tranquilidad y paciencia con los canteranos para que estén preparados a la hora de entrar. Están en una línea muy buena tanto él como Pablo. Si el club es capaz de sacar un jugador de cantera cada año, imagina el paso al frente que daríamos. Se afianzaría así la estructura enormemente para dar solvencia. No debe haber exaltaciones ni matar a nadie. Hay dos jugadores de un nivel óptimo para usarse".

Lo que más le gusta del equipo: "Me ha sorprendido las ganas de trabajar. No hay quejas y existe ambición. Nos quieren agradar".

Bajas: "Carlos Giménez había tenido una sobrecarga por los minutos que ha tenido, pero tenemos a todos al 100%".

10 años del club: "Es un club que ha tenido muchos éxitos. Hay mucho cariño fuera por los códigos que tenemos. Ha habido ascensos, tercera categoría... Noto ilusión y la gente nos lo recuerda cada día".

Fichaje: "Estoy un poco al margen y eso se lo tienes que preguntar a Rubén Andrés. Podría ser que todo fuese por buen puerto y todo parece que está cerca, aunque nunca me atrevo a hablar hasta ver al jugador".