Sergio del Río, sobre el Santa Marta - Salamanca UDS: "Hay jugadores que por calidad van sobrados como Martín Galván o Caramelo"

Sergio del Río, portero del Santa Marta, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar sobre la pretemporada de su equipo y el partido de Copa Federación ante el Salamanca UDS.

Sensaciones: "Estoy muy bien aquí y poco a poco se va notando que nos vamos haciendo unos a otros. La gente ayuda mucho y me encuentro mejor de lo que me esperaba con el cambio. Ya hablé con el club hace años, pero no se dio el fichaje por varias cosas y ahora ha vuelto a surgir la oportunidad. Es dar un salto para mí y sigo en casa, que es algo que me da facilidades".

Equipo: "Mejor no podíamos haber empezado, pero son resultados que se dan más en pretemporada y luego será todo más exigente. Hay una plantilla joven y con ganas de aprender. Ojalá sigamos así de bien".

Goleadas en Copa RFEF: "Es complicado dar explicaciones en pretemporada al haber gente nueva en los equipos y hay veces que cuesta acoplarse. Es difícil explicar que nosotros ganemos 6-0 y al Salamanca le cueste, pero no por eso va a ser un partido fácil para nosotros ni mucho menos el del domingo".

Salamanca UDS: "Me espero un partido exigente y habrá que trabajarlo porque será duro. Hay gente con mucha calidad y son nombres que conoces de toda la vida. Hay jugadores que por calidad van sobrados como Martín Galván o Caramelo, que son jugadores que he visto desde la grada y ahora te fijas en ellos por medirte en el campo. Pueden ser peligrosos sin duda".

Objetivo: "Está claro que lo primero es lograr la permanencia, que es la idea principal para el club, y luego ya veremos el lugar en el que nos coloca el día a día al final de la presente temporada".