La Plaza Mayor de Béjar se convierte en una improvisada pista circense

La Plaza Mayor de Béjar se convierte una vez más en un escenario circense para las noches de verano. Este miércoles se iniciaba el festival “Conmarca a Escena” que durante tres días llenará de arte e ilusión el ágora bejarana.

La compañía “Kicirke” abrió el telón con su espectáculo “comediante” que hizo disfrutar a pequeños y mayores que se acercaron por la Plaza Mayor de Béjar. Este jueves, a las 21:00 horas, Roxi Katcheroff ofrecerá “Malabarian on the rox”, donde un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuro antes de comenzar su show. Su fiel compañera, con la que lleva toda la vida trabajando, la encargada de aportar elegancia, dulzura y poesía al espectáculo tiene un contratiempo y no puede acompañarle en el show de ese día. Él, antes de suspender el espectáculo llama a una agencia de trabajo temporal y pide una «ayudante» para poder salvar el espectáculo.

El viernes, “Asaco Producciones” cerrará con “Hermanos Saquetti”, un dúo Clásico de Payasos, que nos ofrecen una variedad de números cómicos desde su empeño en tener un escenario digno y perfecto para “el Gran Número final de Magia con el público”. Hermanos Saquetti mostrarán a través de la Comicidad Universal, que no hay fronteras en las risas y en el humor compartido, sea cual sea tu edad, cultura o estado de magia. La cita será también en la Plaza Mayor a las 21:00 horas.