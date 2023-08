El pregón de Miguel Ángel González resalta la riqueza del corazón teresiano y albense

Señora alcaldesa, miembros del Ayuntamiento de la Villa Ducal, autoridades y amigos todos en estas fiestas de la “Transverberación del Corazón de Santa Teresa de Jesús” 2023, en el Año Jubilar Teresiano:

“¡Oh Señor de mi alma! ¿Cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hiciste?” (V.8). “Pues daros gracias por tan grandes mercedes, no sabe el alma cómo”. (V.18,3). Palabras que son de la Santa, del libro de la Vida y que brotan en el corazón de cada albense agradeciendo su presencia entre nosotros.

Quisiera en esta tarde poner voz a los sentimientos del corazón de Santa Teresa de Jesús, del tuyo y del mío, considerando la riqueza del corazón teresiano y del tuyo, donde encontramos GRATITUD, CONCORDIA Y ALEGRÍA, tres palabras que troquelan este pregón, que son de bendición, de decir bien como ella hace cuando habla de su familia y de todos, disimulando los defectos ajenos y animándonos a hacer nosotros lo mismo.

Un amigo de Alba, de cuna y de alma, (comparto con él el serlo de alma), me ha dicho: “vas a pregonar las fiestas más importantes del mundo”; buen amigo que estás aquí, te dije: “verdaderamente lo son porque son las fiestas del Corazón”, ancho y dilatado como las arenas de las playas que circundan los mares, como las arenas de las playas albenses anchas también en su “ribera verde y deleitosa” que lame el Tormes. Este Tormes de nuestra Alba. Este Tormes… a escasos metros del sepulcro teresiano… se ve el Tormes, se ve el río y “es harta recreación para mí”, exclama Teresa desde su Alba privilegiada por su sepulcro y por su presencia viva entre nosotros para siempre. Sí, son las mejores fiestas del mundo, porque son fiestas con Corazón, Corazón de santa Teresa y corazón de cada uno de los albenses.

¡Vive de corazón! Este es el mensaje que Santa Teresa de Jesús te transmite para que tu vida sea más feliz, más alegre, más agradable, más plena, más auténtica, más fraterna, más cordial… ¡Qué bonita palabra cordialidad!, cuya raíz se arraiga en el corazón. ¡Qué bonita palabra concordia!, cuya esencia brota de lo íntimo del corazón. ¡Qué bonita palabra concordar!, que tiene el mismo inicio. ¡Qué bonita palabra misericordia!, que manifiesta los sentimientos nobles del corazón, de comprensión y afecto hacia todos.

Nuestra Santa en la fiesta de su Corazón te transmite un mensaje especial a ti en Alba de Tormes: ¡Vive de corazón!

Corazón de Madre, en el que todos cabemos. ¡Qué privilegio es ver a diario cuando no hay fiesta, en el silencio, en lo secreto, en lo escondido, cómo tú visitas a la Madre, considerada la más entrañable vecina de la Villa, y allí, en su casa, allí, confidente de secretos, en silencio, le cuestas tus cuitas, le agradeces tus triunfos, le pides por tus necesidades y las de los tuyos, pones en sus manos el destino de los más queridos, también de los que se te han marchado desde la rivera del Tormes a la rivera de la eternidad, le compartes tus alegrías y penas, logros y fracasos… todo, porque todo cabe el Corazón de la Madre, porque todo lo comprende, porque todo lo acoge, porque a todos recibe, porque todo lo consuela, porque todo lo bendice, porque todo lo disculpa, porque todo lo abraza, porque todo lo comprende, porque en el corazón de esta Madre cabemos todos y somos amados de modo singular, como si no tuviese a nadie más a quien amar.

Vive con el corazón vivo y que tu corazón se traspase de afecto sincero, se llene de los más nobles sentimientos y rebose al servicio de todos de mil maneras. Todos hemos nacido de una madre y del amor recibido de nuestra madre de la tierra podemos percibir la riqueza del amor del Corazón de la Madre Teresa.

La Santa en su fiesta te da un mensaje. Te dice a ti aquí, hoy y ahora: “que tu corazón se parezca un poco más al mío, que vivas con el corazón en la mano, que vivas con el corazón enamorado”. Vive con corazón, este es el mensaje que te da Santa Teresa como albense en su fiesta.

Una amiga, albense y teresiana a carta cabal me ha dicho al saber la noticia de este pregón: “que te salga bien de dentro”. Yo le he respondido: “eso es, iré un rato al camarín del sepulcro, arriba, bien cerquita para que me transmita un poco los sentimientos de su Corazón”. Y así lo he hecho en mis confidencias íntimas con ella arriba, en silencio, en el camarín alto, en su casa, al calor del hogar de la Madre, con el oído en los latidos de su Corazón, al calor de su regazo… y le he dicho: “quiero que seas tú la que hables desde tu silencio, tú eres la protagonista, yo solo te pongo voz”. Y eso es lo que estamos celebrando en esta tarde de pregón de fiestas, a ti te escuchamos, tú quieres renovar nuestros corazones regalándonos el tuyo. Te dice hoy a ti, aquí y ahora la Madre Teresa: “Como albense e hijo mío te doy mi corazón, es decir, te doy mi vida, mis sentimientos, mi bendición, porque tú como albense al igual que la Villa eres bendecido en tu vida, en este momento, tal y como estás, hoy, aquí y ahora, al igual que la Villa, bendecida por siempre con mi presencia histórica y eterna, pues feliz estoy de haber pedido a tus antepasados un poco de tierra donde reposar, y feliz de estar en la tierra de tu propio corazón albense”.

Es este un mensaje humano y espiritual, por lo tanto, para todos; nadie queda excluido del amor de esta Madre, que busca reunir a todos a su mesa, en su abrazo, en cordialidad, en concordia, es decir, en unión de corazones entre nosotros y con el suyo.

Que nadie quede excluido del afecto más sincero del corazón de cada uno de nosotros, porque ninguno es excluido del amor de Corazón de esta Madre. Juan Pablo II, peregrino en Alba de Tormes y en tierras de España afirma: “Entre todas las mujeres… santa Teresa de Jesús es la que ha amado … con el mayor fervor del corazón”.

Vamos a contemplar la belleza del Corazón de la Santa para mirarnos en él cómo en un espejo y asemejar nuestros sentimientos a los suyos. El corazón ha de ser interpretado en sentido bíblico, designando a toda la persona, centro y fuente de la vida.

El corazón de la Santa y el tuyo al parecérsele, es un corazón siempre joven desde la juventud del espíritu, que todo lo renueva cada mañana, es un corazón cuajado, en palabras de San Juan de la Cruz: “de flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas”, es decir, cuajado de virtudes aprendidas desde la niñez en la familia, afirmadas en la juventud y siempre acrisoladas por el fuego del amor.

Vamos a pedir a la Santa que nos de su corazón, vamos a describirlo y a pedirle un corazón joven para amar, como el de los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud que nos han visitado, corazón joven y ardiente.

En aquel atardecer albense de la vida de la Santa, al apagarse su corazón aquí en la tierra y comenzar a latir en el cielo, un almendro floreció… así lo indica la tradición transmitida por Ana de san Bartolomé: “También vio esta testigo y otras religiosas a la mañana siguiente que un arbolillo seco y que nunca había llevado fruto, que estaba en un campecillo que caía delante de la celda donde la dicha madre Teresa de Jesús estaba muerta, estaba cubierto de flor y blanco como la nieve; lo cual pareció cosa milagrosa…” Así se apagó ese corazón aquí en la tierra y así, desde Alba de Tormes, comenzó su eternidad.

Es el Corazón de la Santa un Corazón decidido, llevado de una “muy determinada determinación”, Corazón que alcanza la cima del Camino de Perfección, que recorre las Moradas, que transmite Vida, que abre caminos de Fundaciones, que se deja conocer en las Cartas, que comenta el Cantar de los Cantares…

Corazón transverberado, herido con dardo de amor; Corazón que es una hoguera de fuego. Danos Madre Teresa un Corazón como el tuyo, danos ese Corazón.

Que se diga de ti por tu parecido con la Madre Teresa, lo que de ella dijo quien bien la conoció, el Padre Jerónimo Gracián, que tienes hermosísima condición, que eres apacible, agradable, que todos los que se comunican contigo y te tratan son atraídos por ti y te aman y te quieren… que seamos hermosos en el alma, hermoseados y perfeccionados con toda clase de virtudes…

Andemos siempre como de fiesta, cómo afirma San Juan de la Cruz, llevando en el corazón un júbilo de Dios grande como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y en amor.

¡Que la Santa nos enseñe a vivir con el corazón enamorado!

¡Felices Fiestas en GRATITUD, CONCORDIA Y ALEGRÍA!

¡Viva Santa Teresa!

¡Viva Alba de Tormes!

P. Miguel Ángel González

Prior OCD de Alba de Tormes y de Salamanca

Alba de Tormes, 24 de agosto de 2023, Año Jubilar Teresiano