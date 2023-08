Damián Castaño: "Me paso todo el día pensando en Bilbao... es la cita de la temporada"

El torero salmantino Damián Castaño está anunciado este domingo día 27 de agosto en las Corridas Generales de Bilbao. El menor de los hermanos Castaño lidiará un encierro muy serio de Dolores Aguirre en una cita en la que compartirá terna con el también salmantino Domingo López Chaves, que se despide del ruedo del Botxo, y con Antonio Ferrera. SALAMANCArtv AL DIA conversa con Damián Castaño apenas cuarenta y ocho horas antes de su compromiso en Bilbao.

- Damián, ¿cómo están siendo estos días previos antes de la cita en Bilbao?

- Estoy tranquilo y con la mente muy puesta en la cita de Bilbao porque es la cita de la temporada y todos sabemos lo que repercute, para bien y para mal, todo lo que se hace en esta plaza de toros. Es un día muy especial no sólo en mi carrera, sino también en mi vida.

- ¿Cambia en algo la preparación respecto a otros compromisos?

- Siempre he entrenado bastante fuerte y lo que no haya hecho antes, no lo voy a poder hacer ahora. El trabajo está más que hecho de atrás tanto en el aspecto físico como psicológico y no he cambiado nada porque creo que el trabajo está hecho de hace tiempo.

- ¿Cuánto sueño te ha quitado Bilbao desde que te viste anunciado?

- Me lo ha quitado todo... Bilbao es una de las tres plazas más importantes de España y me acuesto pensando en Bilbao, me levanto pensando en Bilbao, y me paso todo el día pensando en Bilbao... Es mucha felicidad verte anunciado ahí e intentaré darlo todo porque uno es donde quiere estar, en este tipo de ferias.

- ¿Y como has soñado la tarde de Bilbao? ¿Cuál sería el guión perfecto de Damián Castaño para esa tarde?

- No me gusta soñar nada, pero por pedir que no sea... Mi sueño es que salgan bien las cosas y se corten las orejas, pero prefiero pensar que lo que tenga que ser para mí, que sea lo que yo me gane en el ruedo.

- ¿Qué supone para ti este puerto de primera categoría en medio de esta fructífera temporada?

- Bilbao supone junto a Ceret y Madrid las tres citas claves de mi temporada en cuanto a repercusión mundial se refiere. Sé que me puede abrir puertas si triunfo, pero un fracaso también puede repercutir, aunque no quiero pensar en esto último. Son plazas donde hay grandísimos aficionados y profesionales y todo tiene mucha trascendencia, ya que todo el mundo está pendiente de lo que pasa en estas ferias.

- Ya estuviste el año pasado, y a pesar de llegar muy mermado de facultades lograste dejar muy grata impresión. Este año llegas al 100% y además habiendo toreado con cierta regularidad en los últimos días.

- Fíjate que el año pasado, aún sin meter la espada a la corrida de Dolores Aguirre, fue la tarde que más me dio. Además el año pasado fue televisada y pude torear a un gran toro de esta ganadería. No ha sido el día que mejor he toreado pero sí fue la tarde más importante del año pasado, porque al ser televisada tuvo mucha repercusión. Me fui muy contento de la plaza al hotel, aunque si meto la espada hubiera cortado una oreja de mucho peso.

- ¿En este tipo de corridas con estas ganaderías qué buscar para ti personalmente, más allá de cortar las orejas?

- Estoy muy agradecido a este tipo de corridas duras porque gracias a ellas toreo, pero sí es verdad que no es fácil. Por mí, ojalá que hubiese muchísimas más corridas de Dolores Aguirre, Miura, Palha, Saltillo... porque están dando mucho personal y profesionalmente. Estoy toreando en sitios que hace tres o cuatro años veía imposible estar y gracias a estos compromisos me veo anunciado en ferias de la importancia de Bilbao y al lado de compañeros que son muy importantes. No es fácil estar anunciado ahí porque estas corridas piden el carnet día tras día y requieren un esfuerzo físico y mental muy grande todos los días. Por tanto, hay que estar muy preparado para todo.

- Además compartes cartel con otro salmantino, López Chaves, que se despide de una plaza como Bilbao. Una cita bonita imagino...

- Compartir este cartel con el maestro es una ilusión muy grande. Poder estar a su lado en su despedida de Bilbao y en un año tan bonito para él, es algo ilusionante para mi también. Ojalá que tenga una gran tarde porque su carrera lo merece. Siempre he sido un admirador suyo.