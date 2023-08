Control de la pelota con la planta del pie en el fútbol

Hoy quiero reflexionar sobre un aspecto técnico del fútbol, sin aparente importancia, y que nos lleva a una reflexión detallada de lo que se debe y no se debe hacer en el aspecto técnico con un balón de por medio. Pongamos por caso, de salida, lo que son “paradas” en el fútbol (Quedarse con el balón recibido como es el caso del portero Jan Oblack del Atlético de Madrid) o “despejes” fuera del ámbito de la portería (Como era el caso de Casillas, todo el mundo aseguraba que paraba muy bien cuando yo decía que era el mejor portero de balonmano jugando al fútbol y despejando, ya que nunca retenía un balón en su cuerpo haciendo el “nido” clásico de los porteros).

Siempre que veía controlar el balón al jugador Marcelo, del Real Madrid, me salía la vena del instructor de fútbol de infantiles y “criticaba” el error técnico de recepcionarlo con la planta del pie, incluso puntera. Sin embargo, en su caso, había que aceptarlo por su gran maestría aprendida del fútbol sala y la gran capacidad para ponerlo en juego de una manera inmediata orientando sus salidas sin ninguna ventaja para el contrario. En fútbol sala esa manera de recibir el balón, aprisionando la pelota contra la tarima, es lo habitual y lo que mandan los cánones por cuanto el esférico es más blando que el del fútbol y nunca rebota negativamente en el futbolista. Pero en fútbol, la planta del pie no es lisa, sobresalen los tacos por pequeños que sean y puede dar lugar a pérdidas inapropiadas de la pelota ante cualquier presión de los contrarios.

Tan es así el nuevo sistema de control de pelota que en fútbol ya se acepta con naturalidad como si fuera fútbol sala y hay entrenadores de primer nivel que no lo corrigen, ni lo impiden, ni lo critican. Diría yo, igual que a sus porteros les conminan a no recibir goles, pero no les importa si el balón lo “paran” o lo “despejan”. Estas cuestiones son un ejemplo de que la técnica pura no existe ya ni en los manuales, es como la utilización de la puntera que tanto nos amarga si vemos que un niño de 12 años golpea el balón así, mientras que grandes profesionales lo utilizan como un recurso avanzado de la técnica para meter goles sorprendentes.

Este es un ejemplo evidente de lo que yo llamo “la relatividad del fútbol”. ¡Todo depende…! ¿De qué depende…? De las circunstancias cambiantes del juego, de las capacidades del futbolista, de aplicar la evidencia y la lógica incuestionable….

Salamanca, 24. Agosto. 2023.