USA, OTAN, EUROPA Y UCRANIA: los vaivenes de los gobiernos españoles

En los años cincuenta, Estados Unidos dio el visto bueno a la dictadura de Franco y nos empezó a ayudar. Mi generación tomamos leche en polvo y queso amarillo, de sabor horrible, pero quitaban el hambre. Su generosidad y apoyo tuvo un precio: las bases americanas.

En la transición, lo más significativo fue el cambio del PSOE que dio un paso más: aceptar las bases americanas, abandonar el marxismo, pasar de gritar contra la OTAN a defender “La OTAN , de entrada No” y después a decidir “DE ENTRADA Sí”. Fue el camino, seguramente sensato, de González, porque parece que es obligatorio estar al lado de un imperio”. La opción de los no alineados nos alejaba de USA y EUROPA.

La derecha siempre festejó estos cambios del PSOE.

Con Aznar llegó el americanismo más simbólico, bien representado con la costumbre americana de poner los pies sobre la mesa. El PP apoyó la guerra de Irak, sin participar en ella. El PSOE aprovechó este exceso y error, e hizo todo lo posible por hacernos creer a los españoles que estábamos en guerra.

Zapatero, como un niño radical y mal educado, se fue al otro extremo y se quedó sentado ante la bandera y las tropas americanas que desfilaban en La Castellana. Fue un presidente despreciado por USA.

Rajoy volvió a las buenas relaciones con Estados Unidos y dejó organizado un encuentro de la OTAN en España, en el que Sánchez mendigó un posible abrazo con América.

Sánchez, no es de izquierdas, ni de derechas (la palabra clave ahora es llamarse un gobierno de progreso), ni del norte ni del sur, su estrella es el poder. Casi todo el PSOE, mientras se mantenga en él, le sigue a ciegas. Sus eslóganes son “derechos”, “feminismo”, “nacionalidades”, “diversidades” y todo lo que sume, sea cual sea su naturaleza (no necesito citar, ni los objetivos que tienen su socios.. Todos reconocen que Sánchez no es fiable, pero mientras les sirva le apoyarán). Se sirve hasta de sus enemigos, porque Vox es el partido que le ha sido más útil para intentar seguir gobernando.

La relación de Sánchez con USA ha pasado a ser una prioridad: alaba sin escrúpulos a su presidente, le ha obedecido en el tema de Marruecos, concedido dos nuevas fragatas y es un ferviente defensor de OTAN y la guerra contra Rusia, es el amigo perfecto. Hasta ha usado esos temas electoralmente.

Ahora sí que estamos en guerra. Y el resto que critica al presidente lo hace con la boca chica, porque para toda esa suma de peras, manzanas, ciruelas y otros frutos la prioridad es también tocar poder, el gobierno de progreso.

Mientras tanto, el Banco de España y Caritas solo coinciden una cosa: LA DESIGUALDAD NO HA DEJADO DE CRECER EN ESPAÑA.

Eso sí, el voto se compra con subvenciones. El dinero es de Europa y los españoles ¿O es de los gobernantes generosos?

Putin es hombre muy peligroso y cruel, capaz, tal vez, de todo, ha iniciado una guerra que no puede ganar, ni perder.

¿Qué pasará?

Pero la OTAN y todos las que la siguen a ciegas no son inocentes y aceptan una masacre de los ucranianos y una destrucción de sus ciudades.

¿Nos han metido en un callejón de destrucción sin salida?

Tal vez no hicieron lo posible por evitar la guerra, rodeando a Rusia con armas y países en la OTAN ¿Qué pasaría si rodearan a USA así?

Yo no soy analista político, piense usted por sí mismo y me parece muy bien que discrepe.

En todo caso, procuro leer u ojear varios periódicos españoles y prensa libre extranjera. Prefiero pensar y equivocarme que aceptar eslóganes.

Le recomiendo, en este caso “Le MONDE, en español o francés, diplomátique” (agosto 2023). En él encontrará un artículo de un profesor americano, titulado ¿Por qué se enfrentan las grandes potencias?

“Según el discurso dominante, la política exterior de occidente consiste en exportar la democracia liberal y el Estado de derecho al resto del mundo. Pero las relaciones entre potencias no son tanto por ideales como por consideraciones estratégicas” (relacionadas con el mantenimiento y el aumento del poder). Nos explica John Mearsheimer, profesor de relaciones internacionales.

Y añado otra pregunta para españoles ¿Por qué Aznar y Sánchez sienten tanto fervor por la OTAN?

Entre la asociación, casi inevitable a la OTAN, y el fervor está la religión del poder.