Salamanca volverá a vibrar con un sambódromo este septiembre

Blocco Charro organiza el II Encuentro de Batucadas de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Más de 250 personas se congregarán los días 8, 9 y 10 de septiembre en Salamanca para asistir a talleres de percusión afrobrasileña, conciertos, un sambódromo por el centro de la capital del Tormes y el espectáculo Vente con tu Peña.

Tras el éxito de la primera convocatoria el pasado año, la asociación cultural-educativa Blocco Charro consolida esta cita como referencia a nivel nacional en formación e intercambio de experiencias en el ámbito de la percusión afrobrasileña. Esta segunda edición coincide, además, con las fiestas locales en honor a Santa María de la Vega y suponen una oportunidad única para acercar los ritmos de las batucadas a los salmantinos y al público que visite la ciudad.

La tarde del día 9, las batucadas Bloco Bandué (Ávila), Bloco Eleguá (Córdoba),Kekumba Batucada (Toledo), Trópico de Grelos (Santiago de Compostela) y Blocco Charro (Salamanca) integrarán el Sambódromo de Patrimonio. El desfile comenzará a las 18:00 horas desde C/ Úrsulas y continuará por C/ Bordadores, Plaza de Monterrey, C/ Compañía, Rúa Antigua, C/ Francisco de Vitoria, C/ Benedicto XVI y concluirá con todas las formaciones tocando en conjunto en la Plaza de Anaya.

También el sábado 9 a las 22:00 horas tendrá lugar la cuarta edición de Vente con tu Peña. Este espectáculo itinerante de pirotecnia y percusión con Diables Rojos (Sant Feliú de Llobregat) y Blocco Charro (Salamanca) saldrá desde las pistas deportivas del Parque Jesuitas y seguirá su recorrido por la Avenida de la Aldehuela, Avenida de las Artes y finalizará en el Patio del DA2. Tras el desfile están previstos los conciertos abiertos al público de Los Justicieros y Baketà Reggae Fusion a partir de las 23:00 horas en el Patio del DA2.

Los asistentes al Encuentro Batucadas de Patrimonio recibirán formación sobre percusión afrobrasileña. Crá Rosa impartirá un taller el sábado 9 de 11:00 a 14:00 horas y Uxua Echeverría otra formación en el mismo horario el domingo 10. Ambos tendrán lugar en las instalaciones del IES Fernando de Rojas.

El plazo para inscribirse en el encuentro y recibir los talleres concluye el 25 de agosto.