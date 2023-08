Mario García Romo se queda sin medalla en el Mundial de Budapest

Mario García Romo se ha quedado sin medalla en el Mundial de Budapest (Hungría). El corredor de Villar de Gallimazo ha disputado otra gran cita en su carrera profesional y se ha codeado con rivales de máximo nivel, aunque ha tenido que conformarse con la sexta posición.

Por su parte, el británico Josh Kerr ha dado la sorpresa y se ha impuesto al noruego Jakob Ingebrigtsen, mientras que su compatriota Narve Nordas ha completado el podio. Por otro lado, el salmantino ha cosechado una marca 3:30:26 y se ha quedado cerca de repetir el cuarto puesto de 2022.

De este modo, Salamanca no ha podido conquistar medallas en la cita de este año, pero tanto Mario García Romo como Lorena Martín han puesto el pabellón muy alto. "Estoy contento por el resultado y he disfrutado por la experiencia. He corrido por mi familia, mis amigos y Ángel. Lo he intentado todo y es una carrera", ha dicho sobre su participación en el 1.500 metros.