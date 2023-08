Lorena Martín acaba quinta en la primera ronda del Mundial y se queda con ganas de más tras un gran final

Lorena Martín no ha podido acceder a las semifinales del Mundial de atletismo 2023 tras quedar en quinto lugar en la primera ronda. La salmantina ha salido desde la calle 9 y ha intentado colocarse en los primeros puestos, pero se ha ido quedando atrás hasta llegar a la última recta, momento en el que ha adelantado a varias rivales.

Sin embargo, la ochocentista ha dejado buenas sensaciones en los metros finales y no ha podido repetir el hecho de colarse en una nueva final, dado que en 2022 llegó a ser octava del mundo indoor. Más allá del resultado, la de Peñaranda ha evidenciado su potencial al haber superado un año marcado por las lesiones e intentará volvera con más fuerza aún.

Asimismo, la española -Lorea Ibarzabal y Daniela García tampoco se han clasificado- ha comparecido ante las cámaras de Teledeporte y ha dicho lo siguiente después de firmar un tiempo de 2:01.25: "Me voy contrariada porque he corrido bien, pero me ha penalizado el toque cuando iba a salir con todo. Me veía semifinalista de un Mundial y me voy con tristeza. Entrenamos todos los días para preparar estas carreras y no me importaban los nombres. Tendré que volver para demostrar que pertenezco a aquí. El calor y la humedad se notan mucho, igual que los nervios. He tenido naúseas y me ha pillado nerviosa porque no me suele pasar...".