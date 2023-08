"Materializaremos importantes inversiones que darán a la villa un importante impulso"

Concepción Miguelez, alcaldesa de Alba de Tormes, abre las puertas del ayuntamiento para hablar de los nuevos retos, objetivos y de cómo es la situación actual del Ayuntamiento.

- Siempre ha dicho que uno de los momentos más especiales para usted es la entrega del bastón de mando a Teresa de Jesús en su salida de clausura. Vamos a darle una vuelta. ¿Qué pasa por su cabeza cuando recupera ese bastón el Día de la Octava sabiendo que al año siguiente le esperan unas Elecciones Municipales?

Pues la verdad me parece una pregunta muy acertada porque ya cuando se termina la última procesión y recoges el bastón de mando se te vienen muchas preguntas a la cabeza, si habré conseguido llegar a las expectativas de mis vecinos, si habré estado a la altura a la hora de solucionar todos los problemas que tiene Alba de Tormes. En mi caso me apoyo en la Santa y en si habré sido un reflejo de su vida, por lo que respondiendo a tu pregunta lo primero que se me viene a la cabeza es su habré hecho lo suficiente durante los años de mandato.

- En mayo comenzó una nueva etapa en el Ayuntamiento de Alba de Tormes. Afronta su cuarta legislatura como alcaldesa y podemos considerar que estamos ante cuatro años claves para la consolidación de proyectos. ¿Cuáles son sus objetivos principales para estos cuatro años?

Pues tenemos ante nosotros una dos subvenciones de fondos europeos, que es el fondo de plan de sostenibilidad turística y el DUS 5000, entonces terminar esos fondos, gestionarlos de una manera correcta y de acuerdo con las bases pertinentes. Entre los retos está terminar el multiusos, que lo vamos a terminar ya no solo con ese fondo, sino con ayuda de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, 400.000 euros más otros 100.000 euros para mobiliario. Por supuesto, los fondos de eficiencia energética y recientemente, hemos pedido también por fondos europeos a través de la concejalía de Deportes una subvención de 600.000 euros para el campo de hierba artificial.

También otros fondos europeos, por la despoblación, hemos pedido 91.000 euros para digitalizar Amatos, Torrejón, Palomares y El Pinar, es decir, nuestros anejos a los que no llega la fibra. Hemos pedido la colaboración, por ejemplo, de la asociación de empresarios, o sea, el apoyo de la asociación de empresarios y la Diputación. Además de gestionar los planes provinciales concedidos en la anterior legislatura.

Entonces los retos son sobre todo, pues tener llegar a hacer todas esas inversiones,y todo lo que vaya saliendo a lo largo de estos cuatros años. Y dentro del tema económico, pues estamos preparando los expedientes para solicitar los préstamos a largo plazo y a corto plazo para poder afrontar parte de esas inversiones, como por ejemplo la de El Espolón también, y aparte con esos préstamos también poder hacer un pago a proveedores.

- ¿Cómo está el Ayuntamiento económicamente?

Tengo que agradecer de nuevo una vez más a los proveedores que están soportando la deuda del Ayuntamiento, pero hemos avanzado en esa deuda, hemos conseguido bajar la deuda de los proveedores antes teníamos 1.900.000 ahora tenemos en torno 900.000 euros menos que parte se ha saldado en estos 3 últimos años, con lo cual hemos ido quitando esa deuda de años anteriores. Por ello creo que cuando consigamos esos préstamos, pues estaremos un poco más desahogados y podremos llegar a sobre todo el pago a proveedores.

- La finalización del Multiusos está prevista para el mes de noviembre. ¿Qué significará para Alba de Tormes su conclusión?

Va a ser un lugar donde nuestras asociaciones puedan reunirse, un lugar donde la Escuela Municipal de Música pueda dar clase con normalidad ya que en la actualidad están compartiendo espacio con los talleres de empleo y con otras actividades. También la Banda de Música que está ensayando en un local privado, pues podrá hacerlo allí. O sea, creo que vamos a tener un pulmón, una zona cultural junto con la Iglesia-Museo de Santiago y el teatro. Vamos a disponer de una biblioteca adaptada que ahora mismo no tenemos esa biblioteca adaptada, con lo cual aquí también tendremos más espacio para lo que es el tema administrativo, que estamos un poco colapsados en los despachos. Por lo que a mí me parece que va a ser, un logro importante para el bienestar social de los vecinos.

- Además de la finalización del Multiusos. ¿Qué proyecto de los financiados por los Fondos Next Generation destacaría?

Creo que sin duda destacaría el DUS 5000 de 1.000.000 euros para cambiar las luminarias de toda la villa ducal

- ¿Por qué ha decidido que Miguel Ángel González sea el pregonero?

Miguel Ángel era una de las personas que se pusieron encima de la mesa para poder ser el pregonero por multitudes de razones, yo creo que la más importante es su cercanía a la población, su capacidad evangelizadora a través de tanto de su palabra, de sus hechos y del arte que está transmitiendo todas esas exposiciones en las que, por supuesto, desde el Ayuntamientos le ayudamos, además de colecciones privadas, empresarios de Alba y personas que colaboran. Pienso que con el arte también se llega a evangelizar y a transmitir esa belleza, lo que la Santa nos quería transmitir. Por todo esto es merecedor de ser el pregonero de estas fiestas.

- Es una pregunta obligada. ¿Cuándo podrán disfrutar los vecinos de Alba de Tormes de fibra óptica en toda la localidad?

Patrimonio ya nos ha permitido el proyecto que teníamos en mente por lo que en cuanto podamos lo ejecutaremos, entra también dentro de los de los fondos de del Plan de Sostenibilidad.

- ¿Qué pasos se han dado hasta ahora para conseguir la flexibilización de las Normas Urbanísticas?

En principio nos hemos reunido el equipo de gobierno con el arquitecto con el fin de barajar alguna posibilidad de cómo acercarnos a la Comisión de Patrimonio o que vengan aqui con el objetivo de que el entorno del conjunto histórico sea más reducido. Quiero destacar que cuando se aprobaron las normas en el 2011 vinieron los técnicos de Valladolid y limitaron un entorno de conjunto histórico que era mucho más reducido que el que posteriormente nos hizo hacer la la propia Dirección General. Nosotros recurrimos y no nos admitieron ese recurso en la Dirección General de Patrimonio.

Entonces queremos tener ese acercamiento primero para llegar a comentar si eso es viable, si existe esa posibilidad y trabajar sobre ello no trabajar para que luego la Comisión o la Dirección General de Patrimonio nos diga que no.

- ¿Será posible renovar estas normas urbanísticas sin que determinadas zonas pierdan su identidad histórica?

Yo creo que sí. De eso se trata porque hay algo, algo que digamos conseguido y que no podemos retroceder es que Alba sea Conjunto Histórico, que Alba tenga esa declaración de Conjunto Histórico y de que nuestra historia se siga conservando.

- Por último un mensaje para los vecinos en estas fiestas

Pues creo que se han hecho unas fiestas para todos los públicos, quizás a lo mejor un poco precipitadas. En octubre haremos que sea más participativo de lo que pueda ser en este agosto. Los vecinos que disfruten y que tengan a bien el abrir su casa, sus peñas, sus oficios y su amistad a todo el que venga a Alba de Tormes y que se sienta como en su casa.