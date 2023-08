"De los albenses me impacta su cercanía, su devoción teresiana y su espíritu de colaboración"

- Ha pronunciado muchos pregones en los últimos años, especialmente en Semana Santa. Sin embargo ahora va a ser pregonero de las Fiestas de la Transverberación. ¿Qué siente tras este nombramiento?

Me siento pequeño para poder decir algo que llegue al corazón de un pueblo tan grande por su historia y por su actualidad y para poder transmitir la belleza del corazón de Santa Teresa de Jesús.

- ¿Cómo vives las horas previas a ese gran día?

Dedicado a los quehaceres cotidianos. Aún no tengo nada en papel, pero eso sí, subo todos los días al camarín alto, al sepulcro teresiano, y allí me quedo en silencio, pidiéndole a Santa Teresa que sea ella la que transmita a cada albense en estas fiestas, aquello que más esté necesitando en este momento para recorrer el camino de la vida cotidiana poniendo corazón. Entro muchas veces al día en la iglesia - basílica de la Anunciación y le pido a nuestra Santa que me comunique lo que pueda ser más acertado.

- “Pero a partir de ahora, y que sea durante muchos años, espero pueda considerarme uno más entre todos los albenses”. Han pasado seis años de estas palabras, son sus palabras nada más llegar a Alba de Tormes en una entrevista concedida a este medio de comunicación. ¿Se ha cumplido esa ilusión?

Se están cumpliendo con creces aquellos palabras, señal preclara de que los mejores deseos no se quedan en el vacío. Así me siento, un albense más. No albense de cuna, pero sí albense de alma. Uno más entre los albenses.

- El Convento de San Juan de la Cruz estuvo a punto de cerrar sus puertas. Ahora podemos decir que se “ha abierto al mundo”. Su iglesia es una de las más concurridas por los vecinos de Alba de Tormes. Al completo en la misa dominical, el convento ha pasado a ser también un punto de referencia cultural siendo sede de las exposiciones teresianas e incluso en la iglesia se han vuelto a celebrar bodas. ¿Qué ha cambiado desde su llegada?.

Han cambiado las personas, como es natural que cambien, según las circunstancias y los tiempos. Cada uno, en su momento, hace lo que sabe y lo que puede de la mejor manera que puede y sabe. Esto es lo que sucede en nuestras comunidades del Carmelo Descalzo cómo en otros carismas de la Iglesia. Esto es lo que sucede en Alba de Tormes, la comunidad a la que represento, con ilusión y trabajo, hace lo que sabe y lo que puede, en estrecha colaboración con nuestras hermanas las Carmelitas Descalzas, como no puede ser de otra manera al ser hijos de la misma Madre y en este lugar tan especial.

Como es natural, abrimos las puertas de nuestras iglesias al servicio de todos. Cierto es que la iglesia del sepulcro de Santa Teresa de Jesús tiene algo muy especial porque en ella se respira la presencia viva de La Santa. Muchos matrimonios albenses han celebrado el sacramento del matrimonio desde hace muchos años en la iglesia de San Juan de la Cruz, por lo tanto vivimos en continuidad con etapas anteriores.

Nuestra tarea principal es evangelizar y transmitir la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, dos personajes históricos estrechamente ligados a nuestra Villa y de fama mundial.

Esto es lo que procuramos hacer de todas las maneras posibles que están a nuestro alcance, también promoviendo nuestro museo Carmus y todas las actividades que llevamos adelante, especialmente en el ámbito de las celebraciones litúrgicas, las actividades culturales de diversa índole y todo lo que pueda estar en nuestra mano, desde la colaboración decidida con las instituciones y la promoción del turismo religioso. Tenemos, gracias a La Santa, una oportunidad única para atraer la atención de turistas y peregrinos. Con ilusión y un poco de creatividad es posible.

- ¿Qué tiene de especial ser Prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes?

Es un verdadero privilegio, por el significado histórico y espiritual de Alba de Tormes para la orden del Carmelo Descalzo. Es también una responsabilidad importante. Por lo tanto, se trata de un don, es decir un regalo y a la vez una tarea, es decir, un compromiso. Todo esto resulta llevadero al encontrar cada día tantas y tantas personas de Alba, de cerca y de lejos, que vibran con todo lo Teresiano al igual que nosotros.

- Sin contar la iglesia de la Anunciación, ni la iglesia de San Juan de la Cruz. ¿Cuál es su rincón favorito de la villa ducal?

La calle con la gente. Le digo a cada albense, como dice la canción: “eres tú mi lugar favorito…”

- Ahora que lleva más de seis años conviviendo con nosotros. ¿Qué le impactó más de los albenses a su llegada y cómo nos ve ahora?

Me impactó la cercanía, la acogida, el espíritu de colaboración, la devoción teresiana, y según va pasando el tiempo, se van agrandando ante mi mirada estas peculiaridades de los albenses. Imposible sería agradecer tanta colaboración en todos estos años; imposible describir tanto aprendizaje recibido.

- ¿Cómo será su pregón?

Como las minifaldas, cortas y que enseñen mucho, así serán mis palabras. Eso sí, sencillas y salidas del corazón. De corazón a corazón. No puede ser de otra manera tratándose de la fiesta del Corazón de Santa Teresa.

- ¿Habrá tiempo para recordar cómo fue su primera visita a la villa cuando tenía siete años?

Recuerdo ese día como algo excepcional. Visitamos el sepulcro de La Santa y recuerdo también la tienda de los Padres Carmelitas y el deseo de llevar unos recuerdos teresianos para la familia. Desde la mirada infantil me pareció todo grandioso. Quién me iba decir que los caminos de Dios me traerían aquí.

- Imagine por un momento a Santa Teresa viviendo aquí en pleno año 2023. ¿Qué vecina nos encontraríamos?

Apacible y agradable, como era ella; monja escritora y mística doctora cómo le cantamos. Llana, sencilla y santa, andariega de calles, plazas y corazones, de clausura de monasterio y de anchura de mundo. Suave y firme a la vez. Mujer de las de verdad, castellana de pura cepa, de recio temple y ardiente corazón. Débil ante el cariño e invencible de cara a la adversidad.

Su mano nos conduce hoy en su Año Jubilar 2023, la mano que levanta conventos y viaja en carretas, y que hoy levanta corazones y viaja en nuestros caminos de la vida. La mano que agita sonajas y mueve palillos de tamboril en Navidad, y que hoy nos transmite su lección de alegría para poner en movimiento la alegría de vivir y todos los instrumentos de la música del alma. La que escribe el Camino o las Moradas... y ahora escribe y dicta los mejores sentimientos en nuestros corazones. La mano blanca y pequeñita, delicada y exquisita de una mujer santa y española que sigue siendo de plena actualidad.

- Imagine a Teresa de Jesús participando en su procesión, escuchando el ‘Regis Superni’, interpretado por la Banda de Música de Alba de Tormes, a la vez que siente la admiración y respeto de los albenses y foráneos. ¿Cómo cree que reaccionaría?

Desde su humildad, en primer lugar, pensaría que ese homenaje no era para ella sino para otra persona, no creería que la celebración fuese en su honor, aunque aplaudiría con entusiasmo los sones de nuestra magnífica Banda de Música.

- ¿Sería capaz de pasar desapercibida y contener la emoción?

Al darse cuenta de que se le festeja a ella, agradecería todo con grandeza y sencillez de corazón y diría como le decía a Ana de San Bartolomé cuando ella misma recibía alabanzas: “Ana Ana tú tienes las obras y yo tengo la fama”.

Como según sus palabras, la verdadera humildad es andar en verdad, reconocería la grandeza de Dios en ella, despojada de vanagloria y llena de agradecimiento. Ella, de hecho, participa en su procesión desde la gloria de Dios y bendice a su pueblo de Alba.

- ¿Qué le sedujo de la vida y doctrina de Santa Teresa?

Ella por sí misma, pues cuánto más se acerca uno a ella en su vida y en sus libros, más atraído se siente por tan poderoso imán. Seduce Teresa entera: la niña, la joven, la adulta, la anciana, la mujer, la monja, la escritora, la santa, la doctora… es ella la que ejerce una fuerza de seducción total.

La actualidad es su mensaje y la naturalidad en lo sobrenatural resultan especialmente atrayentes. Es una mina que siempre sorprende y que va en crecimiento constante, siendo Alba de Tormes lugar privilegiado para enriquecerse con tan abundantes tesoros.