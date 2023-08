Vecinos del barrio de los Alcaldes han mostrado su malestar por el estado del parque del mismo nombre, en concreto por el mantenimiento "que tiene o que le hacen o que tienen contratado con la empresa adjudicataria", manifestaba una de las ciudadanas de esta zona de Salamanca.

En su opinión, "vienen poco a cortar el césped y cuando lo hacen dejan hierbajos sin recortar, los alcorques de los arboles pare ellos no existen, asi como las aceras y caminos del parque que casi tienen mas verde que la pradera. Las zonas colindantes como la calle Alcalde Bravo Garcia, tampoco deben de existir ya que llevamos mas de 3 años que no vienen a cortar los hierbajos. Tambien podemos hablar del carril bici que no lleva ni un año hecho y tiene mas hierbas".

"A ver si nos ayudais a que nuestra Salamanca luzca como se merece", concluye esta vecina.