“La alegría, la diversión y la variedad de nuestras fiestas invitan a venir”

Pedro Pérez arranca una nueva etapa vital con su estreno como nuevo concejal de festejos y deportes en el Ayuntamiento de Peñaranda, cargos que ha recogido hace apenas unas semanas y que están suponiendo un primer gran reto personal al frente de estas dos importantes áreas municipales, principalmente en lo referente a las fiestas, ya que es el responsable del que será el programa de actividades que protagonicen unas más que inminentes Ferias y Fiestas, que este año se celebran del 22 al 27 de agosto.

¿Cómo surgió la idea de ponerse al frente de la concejalía?

Cuando la alcaldesa me hizo esta propuesta la acepté con ilusión, ya que siempre me ha gustado estar presente y participar en cualquier proyecto que haga crecer a mi pueblo. Ahora como concejal, tengo la oportunidad de trabajar para los ciudadanos y ciudadanas de Peñaranda y aportar nuevas ideas en el ámbito de festejos y deportes.

¿Qué supone a nivel personal el tomar las riendas de un área tan importante?

Es un reto a nivel personal que afronto con ganas aunque también me da respeto, no deja de ser una responsabilidad y algo nuevo para mi. La Concejalía de Festejos es un área tan importante como cualquiera de las otras que componen un ayuntamiento y gracias al apoyo de todo el equipo de gobierno sé que podré crecer personalmente en el ámbito político y conseguir lo mejor para mi pueblo.

¿La llegada de las elecciones ha supuesto problemas a la hora de realizar la contratación de eventos para las Ferias y Fiestas?

No ha supuesto un problema pero si un mayor esfuerzo de tiempo y dedicación para poder sacar una programación de calidad y atractiva como la que tenemos.

¿Cómo defines el programa de las Ferias y Fiestas 2023?

Es un programa amplio, diverso y pensado para todos los públicos. Un programa divertido, con multitud de actividades: deportivas, musicales, teatrales, culturales… Está pensado para disfrutar durante más de una semana con amigos, familias y vecinos que visitan nuestro pueblo en estos días. Con novedades para que las fiestas de Peñaranda sigan siendo un referente provincial y regional.

Se ha comentando que ha sido un programa poco trabajado en tiempo y hecho muy a la carrera ¿esto es cierto?

No es así y eso se va a poder comprobar cuando se conozca el programa y se desarrollen todas y cada una de las actividades del mismo. Como ya sabéis, cuando se terminan unas fiestas se empieza a trabajar en las siguientes. No se puede dar forma a un programa como éste en dos días. Cuando tomé cargo como concejal de festejos ya había eventos que era fundamental cerrarlos con bastantes meses de antelación como, por ejemplo, la contratación de las orquestas. El anterior equipo de gobierno no cerró otras actividades esperando a los nuevos miembros de la corporación municipal, pero no quiere decir que se haya hecho a la carrera, si no que está pensado y trabajado.

¿Qué destacarías del programa festivo de este año?

La gran novedad de este año es la apuesta por el espectáculo musical de Loca FM, que llenará de música durante cinco horas nuestra Plaza de la Constitución; una apuesta que esperamos que sea un referente musical para los próximos años. Seguimos apostando por la alta calidad de las verbenas que ponen el broche a cada noche de nuestras fiestas, sin menospreciar todas y cada una de las actividades culturales y deportivas que hay en el programa que harán que pequeños y mayores disfruten de cada una de ellas. Hemos querido continuar con la idea de que Peñaranda cuente con espectáculos musicales y deportivos, que hagan calentar motores y creen ambiente festivo en las jornadas previas al chupinazo que da el pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas.

¿Por qué la gente tiene que venir a Peñaranda y vivir su semana grande?

Porque está asegurada la diversión. Peñaranda siempre ha acogido con los brazos abiertos a los visitantes que llenan las calles. La alegría, la diversión y la variedad que ofrecen nuestras fiestas invita a que todas las personas que vengan a Peñaranda puedan disfrutar y vivir esta semana intensamente y acumular recuerdos que se llevarán grabados en el disco duro de las cosas buenas.