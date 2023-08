El sentido de la amnistía

En principio, la amnistía de los imputados por el procés no tiene sentido alguno. Y no lo tiene porque la amnistía supone borrar un presunto delito cometido en una situación no democrática, ya que el hecho imputable no es delictivo rn sí mismo con una legislación plenamente democrática.

Por eso, nuestra Constitución no contempla esa posibilidad legal, que fue aplicada el 30 de julio de 1976, antes de la elaboración de nuestra Carta Magna, para hacer desaparecer los que el franquismo consideraba delitos políticos.

Pero hecha la ley, hecha la trampa y los interesados en ver libres de culpa a Puigdemont y otros fugados de la justicia seguro que encontrarán recovecos legales para, con otro nombre, hallar la manera en la que los prófugos sean amnistiados.

Esos interesados son, en primer lugar, los separatistas, que ya la han puesto como condición para investir a Pedro Sánchez. En segundo lugar, y sobre todo, la triquiñuela jurídica interesa también a los socialistas, necesitados del apoyo de los independentistas con sus votos a la segunda entronización del Presidente de Gobierno.

O sea, que por fas o por nefas, un concepto que no tiene cabida en nuestra Constitución será usado para servir a los intereses del Gobierno en funciones, vulnerando la ley y hasta el sentido común.

El otro requisito de los soberanistas para apoyar la investidura, el referéndum de autodeterminación, será más fácil todavía porque siempre habrá el subterfugio de una consulta a los catalanes sobre asuntos estatutarios. Eso no será el dichoso referéndum, por supuesto, pero permitirá a los separatistas avanzar otro paso más en el ineluctable camino hacia la independencia.

Eso, que no es poco, permitirá a los soberanitas votar sí a la renovación de mandato de Pedro Sánchez, ya que la alternativa —descartado, por supuesto, el incómodo PP— sería una repetición de elecciones en la que todos saldrían perdiendo, por el hastío de los votantes, y que al final dejaría la correlación de fuerzas tal como está ahora.

Por eso, se engañan quienes creen que no habrá amnistía de una u otra forma, ya que al PSOE, experto en estos enjuagues políticos, no le temblará el pulso a la hora de hacerla realidad.

Enrique Arias Vega