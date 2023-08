Miguel Bosé sufre uno de los mayores sustos de su vida

Mientras Nacho Palau reaparecía en televisión para hablar de las maravillosas vacaciones que ha pasado este verano en Mallorca con Miguel Bosé y sus hijos -dejando la puerta abierta a una hipotética reconciliación-, el artista sufría uno de los mayores sustos de su vida.

Y es que tal y como han revelado varios medios de comunicación mexicanos, el cantante de 'Morena mía' fue asaltado por unos encapuchados a punta de pistola en la madrugada del viernes 18 de agosto en su mansión de 'Desierto de los leones' en el país azteca.

Según adelanta 'TvNotas', Miguel estaba en ese momento en casa junto a sus hijos Diego y Tadeo, cuando alrededor de las 20:30 horas diez individuos irrumpieron en su casa y sustrajeron dinero, joyas y diversos objetos de valor del cantante, entre los que se encuentran una camioneta con la que huyeron del lugar tras secuestrar a su chófer.

"Miguel Bosé estaba descansando en la sala de su casa, viendo televisión. De repente, dice que el cantante vio algunas sombras por la ventana que da al patio. Entonces, entraron ocho personas con sudadera negra y cubrebocas. Comenzaron a gritarle cosas. Le dijeron que no se moviera, que les dijera dónde estaba el dinero. Desarmaron a un elemento de seguridad que se encontraba en la casa", informa el medio mexicano, que sostiene que los ladrones retuvieron en una habitación al artista, a sus hijos y a sus empleados mientras se hacían con el botín.

Diego y Tadeo, de 11 años, estarían en la parte superior de la casa y al escuchar los gritos habrían bajado a ver qué pasaba, encontrándose con los encapuchados. Un momento en el que Bosé habría abrazado a los pequeños, tranquilizándoles.

Afortunadamente, no habría que lamentar daños humanos, ya que tras sustraer joyas, dinero en efectivo y otros objetos personales, la banda habría abandonado la mansión en una camioneta propiedad del cantante. Un vehículo que ya habría sido recuperado, aunque las últimas informaciones apuntan a que Miguel todavía no ha denunciado el asalto a la policía, y por el momento no hay ningún detenido.

Miguel Bosé lo confirma

Después demuchas especulaciones, Miguel Bosé explica en primera persona el terrible incidente que ha vivido en su domicilio de México en el que han sufrido un atraco a punta de pistola. Para acabar con los rumores, el cantante ha recurrido a las redes sociales para explicar los hechos acaecidos el pasado 18 de agosto cuando diez personas, armadas y encapuchados, entraban en su vivienda en Ciudad de México.

"Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas" explica Miguel en el post que ha publicado en su cuenta de Instagram. Con estas palabras el cantante confirma que tanto él como sus hijos sufrieron un terrible susto que finalmente no fue a mayores. "Para hacerlo corto estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables" añade Bosé resaltando el comportamiento de sus hijos a pesar de su corta edad en una situación tan tensa.

Aunque el cantante reconoce que se han llevado muchas de sus pertenencias y objetos de valor, aclara que un puñado de delincuentes no le harán marcharse de una ciudad en la que es tan feliz. "Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada pero quedad tranquilos" comenta Miguel acordándose también de sus vecinos que le han mostrado todo su apoyo y cariño desde el primer momento.

Ante las especulaciones en las últimas horas sobre si el cantante y sus hijos podrían abandonar la ciudad, Miguel deja claro que una mudanza no entra en sus planes: "Aquí estoy y aquí me quedaré, para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta".