La mentira se abre paso

En 1941, la película Ciudadano Kane retrata la cruda relación de la prensa, la economía y la política: prostitución a tres bandas. Está basada en la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst, poseedor en su cenit empresarial de 28 periódicos además de empresas editoriales, emisoras de radio y revistas. Pionero en el uso de los medios con fines políticos y de la prensa amarilla, generó escándalos y manipuló los medios para favorecer sus intereses políticos y comerciales. Un augurio de lo que hay hoy.

Las nuevas tecnologías han aportado al periodismo algo inédito: la posibilidad del lector de interactuar con la noticia o el artículo en tiempo real. Esta novedad periodística viene acompañada del declive de los medios tradicionales en favor de las redes sociales, con las que compiten en falsear y manipular noticias con los mismos objetivos bastardos que Hearst. A la vista de la deriva tomada y del fangal en que lo han mutado periodistas, intrusos mediáticos, lectores y troles, el final del periodismo está al caer.

Por ahora, son contados los medios que resisten como espartanos en las Termópilas informativas a las invencibles brigadas de los oligopolios mediáticos, financieros y políticos. En sus webs, legiones de «comentaristas», como la carcoma, corroen la información con escritos, algunos más largos que el texto comentado, que bien podría llamarse novísimo periodismo o periodismo biliar. Por vez primera en la historia del periodismo, el analfabetismo, en sentido amplio, empieza a ser relevante y peligroso.

Uno de los momentos más contradictorios de la campaña, ocurrió cuando Alberto Núñez Feijoo durante la entrevista en El Hormiguero dijo que eliminaría el impuesto a las grandes fortunas, y el público asistente aplaudió. Es seguro que entre los que lo hacían no habría ningún beneficiado por esa rebaja fiscal y es seguro también que los que aplaudían dependen de los impuestos para sufragar la sanidad pública porque el público de esos programas cobra cincuenta euros y un bocadillo. ¿Cómo es posible comprender que un sector de la población aplauda lo que le inflige dolor?. Porque considera que quien lo hace promete más dolor a sus enemigos. No importa que baje los impuestos a los ricos y a él no le toque nada, puede que incluso sufra más, pero ese líder promete que lo pasarán aún peor aquellos que odian.

Feijoo puede ser presidente prometiendo lo mismo que Donald Trump, dolor para los enemigos sin ninguna contraprestación a cambio, solo por el simple placer de ver cómo sufren los rojos, los maricones, las personas trans, las migrantes y las mujeres. Timothy Snyder acuñó el término sadopopulismo para hablar de Trump, Fintan O`Toole lo utilizó para explicar el Brexit y me voy a permitir acuñar esa conceptualización para definir lo que sería una victoria de un Alberto Núñez Feijoo indistinguible de la extrema derecha europea. A veces la izquierda tiene problemas para comprender por qué alguien puede votar en contra de sus intereses materiales sin tener en cuenta que también se vota atendiendo a los intereses culturales. Atender a esa consideración puede hacer más comprensible el hecho de que una parte importante de la población de clase trabajadora con escasos recursos y dependiente de un estado del bienestar robusto pueda votar a quien promete eliminar servicios públicos y reducir la recaudación fiscal haciendo que los ricos sean todavía más ricos. Es una explicación dramática, pero plausible, se trata de elegir quién te administra el dolor y dirigir ese dolor de manera más intensa hacia sus enemigos. Timothy Snyder en El camino de la libertad lo expresa de la siguiente manera: “A algunos estadounidenses se les puede persuadir para que tengan unas vidas más cortas y peores siempre que tengan la impresión, acertada o no, de que los negros (o tal vez los inmigrantes, o los musulmanes) van a sufrir aún más.” Estas son las formas de persuasión, que contemplan los políticos afincados sobre el poder, en el capitalismo, su ego y enriquecimiento personal… todo con el fin de que, a él no le toque vivir con apuros. - Es en lo que están; el resto le importamos un pimiento… o no...

Fermin González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías