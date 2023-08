Tengo que reconocerlo: soy la persona que menos sé de fútbol. Ni siquiera sabía que existían equipos femeninos. Para mí, en el deporte, las mujeres estaban en el baloncesto, en el tenis, en el atletismo… pero en el fútbol ni lo sospechaba. Lo descubrí cuando supe que la selección española había quedado clasificada para jugar la final del Mundial 2023 y tenía que defender el título con Inglaterra.

Tengo que decir que he seguido el partido como una verdadera entendida, no por tratarse de España, sino por tratarse de un partido de jugadoras, y celebro que regresen convertidas en campeonas. Al margen de que el fútbol guste más, guste menos o no guste absolutamente nada, justo es reconocer las posibles ventajas.

Gracias a ellas, antes o después, el fútbol dejará de ser un deporte solo de hombres, y como la mayoría de los deportes es posible que acabe siendo mixto y contribuya a que desaparezca la violencia de los campos de fútbol. ¡Ojalá!