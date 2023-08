¿Contaminamos?

Llevamos 15 años bajando a Marruecos. Bajan 30 chicas y chicos de la Casa Escuela Santiago Uno durante dos meses del verano. Allí hacemos una cancha deportiva, un dispensario médico durante el verano, animación sociocultural y alguna casa para las familias más pobres.

El programa que empezó llamándose “de infractores a misioneros” ahora se llama “Llenando escuelas”.

Nuestra primera bandera fue Keltum y sus dos hermanas. Han estudiado y ella ya es maestra y las tres trabajan con nosotros en Marruecos.

Nuestra nueva bandera es Hadiya de nueve años y sus dos hermanos de familia muy pobre y que espero podamos dar las mismas oportunidades de estudio y salud que a nuestras propias hijas.

Los dos meses que trabajan con nosotros les pagamos 900 euros/ mes cuando el salario mínimo en Marruecos es 250 euros.

Este año han bajado con nosotros dos ingenieros de energías sin fronteras para aforar dos pozos para ver la viabilidad de dar agua a dos poblaciones con placas solares.

Vienen voluntarios y uno de ellos con 77 años.

Cuando parece que no hay demasiadas novedades siempre hay alguna familia que te roba el corazón.

Hoy fuimos a atender una gran infección de boca con analgésicos y antibiótico y desde la mayor pobreza y humildad nos ofrecían un té y nos daban dos huevos y una gallina. Nos quedamos con los huevos para no ofender. Otra familia a la que le vamos a techar la casa con cuatro hijos nos decían que cuando el padre tiene trabajo compran comida. Si no té, pan y agua.

Cuando llevan más tiempo con nosotros parece que ya empiezan los celos, las envidias y más ambición de cosas materiales.

Nuestros chicos valoran más lo que tienen y se pueden encontrar más a sí mismos sin tantas necesidades artificiales.

Este año sólo ha venido conmigo una de mis tres hijas que han bajado muchas veces: Para mí es un lujo ver lo que aportan ellas, antiguos alumnos que ahora son educadores y los propios chicos.

Nos reformula lo esencial de la existencia. Pero es una pena que imiten algunos de nuestros malos hábitos de consumo, al igual que nosotros también llevamos mucho tiempo imitando por ejemplo a los americanos.

Nos quedan 12 días para llegar a España en furgonetas y me sorprende como algunos lloran sólo con acercarse el día, cuando estamos haciendo cemento a 50 grados y durmiendo en el suelo. Se echará de menos la comodidad pero se sienten queridos por una sociedad de otra cultura y religión cuando incluso en sus propias familias se sienten rechazados.

En España se cree que la protección a la infancia se hace con protocolos y casa bonitas muy bien estructuradas, con profesionales que justifican cualquier incidencia. Parece que ellos se sienten más protegidos por el calor humano y no sintiéndose siempre inferiores.

Se hacen familia extensa donde no necesitan fingir lo que no son. Es una tranquilidad espiritual no sentirse juzgados.

Llevan motivos para sentirse orgullosos de ellos mismos y ven el fruto de su esfuerzo.