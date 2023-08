El Castillo de Alba de Tormes no lucirá la bandera de España al no contar con autorizaciones

La alcaldesa retiró personalmente la bandera por la noche “que estaba preparada para ser desplegada por el concejal de Turismo, a pesar de decirme que no la ponía"

Finalmente, la bandera de España no lucirá en el Castillo de los Duques de Alba, por lo que el acto, previsto en el arranque del Mercado Medieval ‘Alva’ ha sido omitido. “Patrimonio no nos da autorización, ni la Casa de Alba, ni la alcaldía. Estaba previsto poner la bandera de España pero al alcaldesa ayer por la noche sobre las 12.30 o la 1 de la mañana la retiró personalmente”, explicaba el concejal de Turismo y teniente alcalde de la villa ducal, Juan Antonio Pascual Pastor (Vox).

En este sentido Pastor admitió no “haber pedido permiso a Patrimonio para su instalación, pero sí para hacer el mercado medieval como los blasones puestos con la Casa de Alba”.

El concejal de Turismo explicó que esta situación no supone ninguna fisura, ni tampoco ninguna brecha en el equipo de Gobierno “porque la ley no lo permite, la Casa de Alba tampoco”. El teniente alcalde finalizó explicando que la instalación de la bandera de España sería algo temporal “previsto solamente para el evento del mercado medieval y se retiraría el lunes”.

Miguélez: “Hay que respetar lo que la Fundación Casa de Alba ha dicho”

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, admitió que existía un acuerdo en el pacto de gobierno con Vox, pero con el permiso de Patrimonio.

“No se ha contado con el resto de equipo de Gobierno, nos enteramos por los medios de comunicación, fue una sorpresa. Esto se tenía que haber hecho de otra manera, primero no es izar una bandera, sino desplegarla. El concejal de Turismo nos lo tenia que haber comentado y conocer nuestra opinión”, explicó la alcaldesa.

La alcaldesa explicó que el Castillo de los Duques de Alba es un Bien de Interés Cultural, cedido en uso al Ayuntamiento de Alba de Tormes. “Hay que respetarlo, no es un edificio público”, detalló Miguélez. En lo referente a si retiró o no la bandera, Concepción Miguélez confirmó que por la noche “retiró una bandera que estaba instalada hacia dentro del mirador, que no era de 30 por 4 metros, sino de 30 por 1,5 metros”.

La alcaldesa confirmó que “no se había pedido permiso a Patrimonio porque es un permiso que desde el propio Ayuntamiento se cree que no se tiene que pedir porque el propio Bien de Interés Cultural no lo admite”. Miguélez admitió “sentirse patriota” porque tiene “la bandera de España en su balcón, en sus pulseras y la defendemos desde el Partido Popular, pero en este caso hemos actuado correctamente”.

La oposición habla

"En ningún momento se me hubiese ocurrido incluir en un pacto de gobierno un punto como el de la bandera. Si fuese algo que surgiese de la ciudadanía o de cualqueir otra manera tendriamos que seguir y pedir autorizaciones, el proceso no ha sido el adecuado", opinaba Gonzalo Bautista, concejal de Ciudadanos.

Por su parte, Elena García, concejala del PSOE, explicó a este medio de comunicación que "se trata de una polémica innecesaria entre dos formaciones que gobiernan Alba de Tormes, pero que el PSOE se habría opuesto a su despliegue al igual que Concepción Miguélez al no contar con las autorizaciones necesarias para su instalación".