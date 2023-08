Un grupo de rock bejarano rechaza actuar en la ciudad por la presencia de VOX en el consistorio

La formación ha anunciado a través de sus redes sociales que no participará en las fiestas locales: “no trabajamos con la extrema derecha, ni en Béjar ni en ningún otro lugar”.

El gobierno de la ciudad de Béjar que conforman PP y VOX se ve nuevamente ocupando comentarios de la actualidad bejarana, tras el anuncio de un grupo de música local que no participará en las fiestas patronales debido, precisamente, a la presencia de la formación verde en el consistorio.

Se trata de “A cal y canto rock”, que está formado por tres veteranos de la escena rock bejarana, donde han pertenecido a otras formaciones, y que, desde 2017, se unieron para dar nacimiento a esta banda que siempre se ha caracterizado por sus fuertes convicciones y sus letras reivindicativas. La formación anunció a través de sus redes sociales que no formarían parte de la programación de conciertos de grupos locales en las terrazas de las fiestas patronales de Béjar por la presencia de VOX en el gobierno local, explicando que “no trabajamos con la extrema derecha, ni en Béjar ni en ningún otro lugar y será así hasta que se vayan” y finalizaban señalando que “el fascismo es inasumible y se combate”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el concejal de festejos, el popular Javier Hernández Carrión, para conocer su opinión al respecto: “Respeto su decisión, pero no la comprendo, no entiendo que se mezcle la cultura con los ideales políticos”. Preguntado sobre si este grupo estaba dentro de los posibles para las actuaciones en las terrazas, el edil del PP indica que “su estilo no encaja en la idea de los conciertos en terrazas, como pasa con otros grupos de rock locales y les habíamos propuesto para más adelante recuperar “Directos a la calle”, un pequeño festival donde tocaban grupos bejaranos y que se hizo en otras legislaturas y luego hemos visto el comunicado que han sacado”.