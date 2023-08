Unionistas busca un centrocampista versátil para cerrar la plantilla y los canteranos tendrán oportunidades

Este viernes, en el estadio Reina Sofia, ha tenido lugar la presentación de Ekaitz Jiménez, lateral izquierdo formado en la cantera de la Real y procedente del Córdoba, y Asier Teijeira, atacante zurdo cedido por la Real Sociedad B, como nuevos jugadores de Unionistas de Salamanca.

Ekaitz

Unionistas. "La imagen del club desde fuera es la que veis aquí, la de un club que se ha afianzado en la categoría, que termina rozando cosas importantes"

Lesión. "La temporada pasada lo pasé muy mal por una lesión en la rodilla, incluso quise dejarlo. Tenía el menisco roto y desde la operación no he tenido ninguna molestia. Desde la lesión soy mejor futbolista y mejor persona y valoro todos los detalles mucho más".

Competencia. "Conozco a Rojo, es muy buen jugador y esa competencia ayudará al equipo a que el nivel sea mayor".

Ambiente. "Me hablaron de un vestuario unido y me he encontrado un vestuario de buenas personas. Y en el partido me vi bien y con buenas sensaciones, espero coger el ritmo".

Entrenador. "Dani Ponz sabía más cosas de mi de las que esperaba. Es muy cercano, muy transparente y dice las cosas claras y ese me gusta".

Asier

Referencias. "Hablé con amigos que estuvieron aquí y me dieron buenas referencias, me gustó la idea que tenían y aquí estoy, es mi primera salida fuera de casa y seguro que irá bien".

Los compañeros. "Hay otros 3 o 4 jovencitos como yo, muy majos todos, muy humildes y con ganas de trabajar".

El técnico. "Hablé con Dani y me dijo que puedo jugar en la banda izquierda, la derecha y de 10 o incluso de delantero, puedo jugar donde me pida".

Rubén Andrés, director deportivo

Plantilla. "Ahora mismo tenemos 19 fichas, la idea es traer a alguien más por dentro, buscamos versatilidad y nos vemos bien en todas las posiciones. Si encontramos ese centrocampista que queremos bien".

Presupuestos. "Los equipos siguen disparando los presupuestos, es más, hay jugadores de Segunda que bajan un escalón porque cobran más, esos equipos rompen el mercado, no hay todavía el control económico, pero nosotros vamos a lo nuestro".

Plantilla. "Nuestra plantilla es joven con hambre y se va a dejar el alma en el césped. No miramos si el jugador que queremos es sub 23 o senior, no va a haber titulares por ser senior o sub23".

Canteranos. "Los jugadores de la cantera se están probando a más nivel como con el Castilla, han respondido a la perfección todos y estamos encantados con ellos, muchos van a formar parte de los entrenamientos diarios, de las convocatorias y espero que alguno se gane minutos en la liga".