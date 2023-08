La música que llena el corazón aterriza en Candelario

El verano es sinónimo de calor y música. Ya sea a través de la ahora extinta “canción del verano” o de los variados repertorios de las orquestas que en estos meses recorren la geografía española. Acordes, letras y notas acompañan nuestros baños en la piscina o las noches “al fresco” en compañía de familia y amigos. Y es que la música dice mucho de nosotros y en algunos casos, mucho de la sociedad que somos o fuimos.

Esas canciones tradicionales, esos sones que pasaban de generación en generación reverdecen este fin de semana en Candelario con la segunda edición de “Folkorito”, un festival de música folk y tradicional que juega con ese término y el gentilicio de los naturales de la villa, los coritos.

Y si hablamos de referentes en este género, no tenemos que irnos demasiado lejos para encontrar a la vallisoletana Vanesa Muela (Laguna de Duero, 1978), con una larga trayectoria a sus espaldas (más de 41 años en los escenarios) que desde niña soñaba con el son de la pandereta y la música tradicional. “Desde pequeña quería ser cantante y percusionista de música tradicional” relata Vanesa, “porque las jotas, los romances y las seguidillas eran la banda sonora de mi casa. Escuchaba a Joaquín Díaz, Eliseo Parra o Nuevo Mester de Juglería. Y ahora, llevó mas de 40 años disfrutando de la música sobre el escenario y viajando por todo el mundo”.

Vanesa forma parte del cartel de este festival candelariense, una cita especial “porque Candelario es un pueblo que me ha encantado siempre, que he recorrido como turista mil veces, y en esta ocasión además no estaré sola. Me van a acompañar mis bailarines, Patricia Melero y Alfonso Díaz, para mostrar un espectáculo de raíz, muy divertido e interesante. La gente podrá bailar y cantar con nosotros” asegura esta interpreté, licenciada en Historia y especialista en Estudios de la Tradición, que disfruta de actuar, pero también de enseñar en sus conciertos: “me gusta contextualizar lo que hacemos, para que se sumerjan en anécdotas y en la riqueza que tiene nuestra música, que llena el corazón”.

Veterana de la escena, Vanesa Muela, que ha vivido “las montañas rusas de la música y el folclore, con momentos de auge y otros que pasas más desapercibida”, pone el foco en la falta de apoyo que tienen los músicos tradicionales en Castilla y León si se compara con otras comunidades autónomas, como, por ejemplo, Galicia. “Aquí somos espartanos” dice mientras sonríe, “echamos en falta apoyos cuando vamos a grabar un disco o hacer una promoción, y no hablemos de los cachés… no es fácil defender así nuestra música”. Y por eso festivales como el de Candelario tienen una importancia vital de cara a que nuevas generaciones puedan descubrir estos acordes “y darnos cuenta de que en España existe la pandereta, mira el ejemplo de Tanxugueiras”. Menciona Vanesa al grupo tradicional gallego que se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión en 2022 y que conquistó a muchos jóvenes oyentes.

“Folkorito” arrancará en este sábado a las seis de la tarde un taller de percusión tradicional (pandereta, cucharas, botella, almirez, etc.), a las ocho y media los más pequeños podrán disfrutar con las canciones y bailes tradicionales infantiles de Chulumi y a las diez de la noche será el turno de Vanesa Muela. Mientras que el domingo a las doce del mediodía se celebrará el taller de baile tradicional con Enrique Arias Pintado, gran profesional de la danza. Ya por la tarde, a las 20:30 horas el grupo Atairaos y a las 22:00 horas, los pucelanos Alicornio, pondrán el cierre a esta edición que tendrá como punto neurálgico la Plaza del Reloj y el Ayuntamiento corito como lugar para acoger los talleres.