La España progresista se impone al oscurantismo reaccionario

Este jueves, 25 días después de la celebración de las Elecciones Generales, se han constituido las mesas de ambas cámaras legislativas: Congreso y Senado. Indudablemente, la más importante de ellas es la Cámara Baja, es decir, el Congreso, dado que, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la CE, es la que propone el nombramiento del presidente del gobierno, por mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en una segunda. Pues en la elección de la presidencia y resto de miembros de la mesa del Congreso de los Diputados, se ha impuesto la cordura manifestada mayoritariamente por los ciudadanos. La pluralidad ideológica determinó, en los comicios del 23 de julio, que haya una mayoría política progresista y que ésta sea la que proponga al Jefe del Estado el nombramiento del presidente del gobierno. El resultado de la votación ha determinado la elección como presidenta del ´Congreso de la candidata propuesta por el PSOE, Francine Armengol. Una política con una buena capacidad negociadora, tolerante, reflexiva, sin dobleces y sensible ante los problemas de los ciudadanos. Lo ha demostrado sobradamente durante dos legislaturas presidiendo una comunidad complicada como la Balear.

La España real representada en la mesa del Congreso, ha desplazado a la casposa y oscurantista que representa políticamente la derecha reaccionaria de PP y Vox. Es más, ni siquiera han votado juntos al mismo candidato a presidir la Cámara, sino que han presentado sendos candidatos. La soledad, la angustia, la tristeza, el desaliento y el cabreo se reflejaban en los rostros de Feijoo y de su lugarteniente Cuca Gamarra, diputados que llevan 3 semanas intoxicando el ambiente político, reivindicando que tiene que gobernar la lista más votada, cuando el PP no la ha respetado nunca, ni en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018, ni en las autonómicas y municipales de 2019 ni en las mismas celebradas este 2023. El miércoles, Feijóo en una breve intervención ante sus diputados y senadores hizo alusión 17 veces al derecho a gobernar del PP por ser la lista más votada y Cuca Gamarra hace unos días, con claro bloqueo verbal producto de unos resultados electorales adversos para los intereses del PP, insistía de forma obsesiva y compulsiva en que el PP tenía que gobernar con “acuerdos amplios y constitucionales”, pero no decía cómo, ni con quién ni sobre qué temas.

Cuando una formación política como el PP está acostumbrada a “mandar” con mayorías absolutas -no a gobernar por la negociación, los acuerdos y los consensos entre diferentes-, no obtiene esas mayorías, es imposible que gobierne porque no recibirá el apoyo de los demás partidos. Por tanto, lo que le ocurre al PP es producto de su arrogancia, de su prepotencia, de su soberbia y de su desprecio hacia la pluralidad democrática, y la pluralidad y la decencia política es incompatible con eslóganes como el “que te vote Txapote” o el de acusar a Pedro Sánchez de gobernar con “terroristas y golpistas”. Este posicionamiento radical del PP no es sino fruto de la estrategia -yo diría suicida- de líderes territoriales, discípulos de Aznar y Aguirre, como Ayuso en Madrid o del dúo Mañueco-Gallardo en Castilla y León, incrementado en progresión geométrica con los gobiernos que se han formado en cientos de ayuntamientos y algunas comunidades autónomas con los pactos PP-VOX, después de las elecciones de 2023. Ajo y agua, porque de aquéllos polvos vienen estos lodos.

Otro ejemplo de oscurantismo del PP, de desprecio hacia los ciudadanos, de engaño a sabiendas y de manipulación informativa, lo hemos sabido días atrás cuando se han conocido los ingresos reales que ha percibido Feijóo desde que accedió a la presidencia de su partido y le hicieron un hueco en el Senado. Según información de Eldiario.es, Feijóo ocultó casi la mitad de su sobresueldo como líder del PP, algo habitual en esta formación y que se demostró judicialmente con las sentencias del caso Gürtel y la existencia de una contabilidad paralela a la oficial. El PP aseguró en la precampaña del 23J que Feijóo había ingresado 39.260 euros desde abril de 2022 por su cargo, pero no dijo que también cobró otros 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario en el Senado, además de la asignación como senador, otros 70.121 euros anuales. Feijóo y el PP se creen que siguen viviendo en la España caciquil del siglo XIX, cuando se repartían el poder sistemáticamente conservadores y liberales, con amaños y con absoluto desprecio hacia los valores y principios del Estado de Derecho. Parece que los líderes del PP llevan en sus genes que hay que enriquecerse con el ejercicio de la política, que, recordemos, es el oficio que tiene que trabajar por el interés general y por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, no del incremento desmesurado de su patrimonio personal del que la ejerce. ¡Patético!

La auténtica realidad de la gestión política de la derecha la padecemos en nuestras tierras castellanas y leonesas. Regiones que han experimentado un vaciamiento de población y de tejido productivo incompatibles con una sociedad moderna y de progreso. Muchos pequeños municipios han perdido hasta el 70 % de su población desde que gobierna el PP, es decir, en las ultimas cuatro décadas. Pero las gentes que emigraron quieren venir y pasar sus vacaciones en los pueblos que les vieron nacer, con sus familiares y amigos. Y ¿qué se encuentran esos ciudadanos que vuelven en verano?, que los médicos van una vez por semana a los pueblos, que el agua del grifo no se puede beber, que internet no funciona y que los servicios sociales y la dependencia con los mayores es muy precaria. Y todo ello, por la incompetencia de sus gobernantes.

El gobierno de la Junta de Castilla y León se fue de vacaciones y no dejó la plantilla de médicos adecuada para satisfacer las necesidades de la población. Claro, esas autoridades saben a ciencia cierta que su proceder de gestión no tiene riesgos, puesto que siguen siendo apoyados mayoritariamente por los ciudadanos de la Comunidad. Es más, muchos dirigentes “populares” de esos pequeños municipios critican en privado lo que hacen sus “jefes” y que “tienen abandonados los pueblos”, ni siquiera los visitan –bueno, sí, cuando son las ferias y fiestas acuden a las comidas, novilladas y otros eventos ofrecidos por los Ayuntamientos-, pero a la hora de la verdad, cuando llega la época electoral acuden puntualmente al requerimiento de su partido; porque, de lo contrario, puede que sus “jefes” se enfaden y adopten represalias contra ellos y sus familias.