El CD Peñaranda pone en marcha el abono 'Fila 0' con el que se podrá ayudar a los morados a superar la caída de ingresos tras el descenso

El CD Peñaranda comienza desde este mismo sábado una nueva campaña especial destinada a tratar de ofrecer ayuda al club, que debido al descenso de categoría ha visto mermado su presupuesto, lo que hace más complicado el desarrollo de la próxima temporada.

Isidro Rodríguez Plaza, presidente de los morados, explicaba que “dado que hemos bajado de categoría podíamos pensar que íbamos a ver reducidos los ingresos llegados desde los establecimientos y empresas que colaboran con nosotros, pero no ha sido así, por lo que desde la Junta directiva queremos dar las gracias a todos ellos por su apoyo una temporada más” pero añade que “esa bajada de categoría supone que no se cobraran entradas ni abonos, además no recibir o ser menores las subvenciones que recibíamos por estar en regional preferente, salvo el convenio con el Ayuntamiento que se mantiene. Pero esta situación hace difícil equilibrar ingresos y gastos”.

Por ello, el CD Peñaranda establece desde el sábado 19 de agosto un abono para las entidades y empresas colaboradoras, que reduce su importe de 60 a 50 euros, además de crear un nuevo abono denominado ‘Fila 0’ de carácter simbólico y que no será necesario presentarse a la entrada de los partidos, que tendrá un coste de 10 euros y que puede adquirirse en Los Álamos Laboratorio Gastronómico y Bar El Templete.

“Esta fila cero supone una gran ayuda para el Club para poder sacar adelante gastos como el cambio de equipaciones, por lo que todos los peñarandinos y peñarandinas que lo deseen pueden colaborar con nosotros adquiriendo este abono” señalaba Isidro.

En esta temporada, el CD Peñaranda tendrá un total de ocho equipos federados y uno más para los más pequeños llamado coloquialmente ‘chupetines’, mientras que la primera plantilla presentará en las próximas fechas su calendario de partidos de pretemporada.