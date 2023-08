Silvia Pérez participa en el World hip hop Dance Championship

Silvia Pérez ha participado en el World hip hop Dance Championship en Arizona, Estados Unidos, con el grupo dirigido por Domingo Cortés ‘Big Naughty’ convirtiéndose en el grupo en categoría mega crew que ha quedado en mejor posición de España. La bailarina de hip hop ha pasado de ser monitora a una integrante de un grupo numeroso de bailarines.

- ¿Cómo ha sido el proceso de llegar hasta participar en un campeonato de estas dimensiones?

Yo no viví el proceso de competición debido a que yo no formaba parte del grupo en ese momento, pero cuando se clasificaron para competir dentro de este campeonato convocaron audiciones para entrar en el equipo y me cogieron.

- ¿Y cómo ha sido integrarte en un grupo tan numeroso de personas ya formado?

Es difícil, sobre todo porque claro, no conoces a nadie, no es lo mismo ensayar con 7 personas que a la que llevas los ensayos ya las conoces a todo que con 40 personas, pero la verdad me lo han hecho todo súper fácil. Yo vengo encantada con los compañeros y he disfrutado mucho con ellos .

- ¿Cuántos días y horas se requieren para realizar un montaje como este?

Cuando ya estábamos preparándonos para ir al campeonato de EE.UU comenzamos en el mes de junio con unas tres horas los sábados, aunque alargabamos una hora y media. Y luego en el proceso intensivo durante el mes de julio de lunes a viernes todas las mañanas tres horas.

- ¿Cuáles crees que son los elementos principales para que una coreografía con tanta gente salga tan bien y tan perfecta?

El trabajo es lo principal, pero la ilusión y la pasión también son fundamentales para que una coreografía salga bien. Y por supuesto tener las ideas muy claras y el objetivo que quieres alcanzar siempre presentes.

Coreografa y bailarina dentro de competiciones

- ¿Hay algún beneficio en haber sido coreógrafo a la hora de estar en un grupo como bailarina?

Se podría decir que sí, aunque tengo una larga experiencia en los dos ámbitos, al final al haber sido coreógrafa se me hace más fácil comprender lo que te piden ejecutar y ceñirse a esas directrices. He disfrutado mucho volver a estar en el otro lado, solo de bailarina se lleva menos presión que cuando vas haciendo las dos cosas.

- ¿Un momento que quieras destacar de la competición?

Diría que el primer pase ya que van varios grupos de España y el momento en el que actúa uno de ellos todos los grupos españoles se acercan a animar, y te hacen sentir como si estuvieras en casa. Y la ceremonia de inauguración porque están todas las delegaciones de todos los países y se crea un ambiente de pertenencia a algo muy chulo.

- ¿Teniáis algún tipo de ritual antes de salir al escenario?

El coreógrafo nos juntaba para recordarnos todo el trabajo que habíamos realizado para llegar hasta allí y sobre todo lo buenos que éramos. Nos dedicaba unas palabras de ánimo y de sensaciones positivas.

- ¿Cómo has afrontado esta experiencia?

Para mi sorpresa con mucha tranquilidad, creo que cuando llegas y ves las instalaciones entras a competir muy metida en el ambiente del campeonato. He conseguido disfrutarlo muchísimo.

- ¿Cuáles son tus expectativas de futuro?

De momento tengo claro que empiezo el curso aquí, porque yo tengo también mis grupos y mi trabajo aquí, está claro que como experiencia es algo que quiero repetir en un futuro pero por ahora quiero tomarme las cosas con calma y asimilar todo lo que he vivido durante esos días.

- Y por último ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando en el mundo del baile y que se quieren dedicar a ello?

Lo principal es que trabajen para conseguir los objetivos a los que quieren llegar, yo en ningún momento pensé que iba a llegar a estar en una competición como esta, pero con trabajo e ilusión todo se puede conseguir.