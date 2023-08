Martín Galván dice que vuelve en su "mejor versión" y Caramelo destaca que "hay ganas de repetir el ascenso" con el Salamanca UDS

Martín Galván y Álex Caramelo ya han sido presentados de manera oficial como jugadores del Salamanca UDS tras sus fichajes.

MARTÍN GALVÁN

"El partido por el ascenso fue importante porque vi el ambiente y la ilusión que hay por subir. En México estaba en categorías superiores, pero en la división en la que estaba no hay ascenso y no me jugaba nada. Tengo 30 años y me llama más un reto importante. Tengo mucho cariño a Salamanca por lo que he vivido y me fui en pandemia, por lo que lo valoré todo. Vuelve la mejor versión de Martín Galván a nivel futbolístico y personal. Sabemos lo que es ascender y buscamos repetirlo. Ya he entendido que hay que competir y en México estaba con un entrenador en Primera que está loco, ya que le gusta correr y tienes que hacerte a ello. En ciertos campos no podemos hacer jugadas bonitas. Al acabar los entrenos me ponen a hacer físico. El Salamanca me ayudó en el peor momento de mi vida y le debo muchísimo al club".

CARAMELO

"Sabemos que el proyecto del Salamanca es el que es y por eso hemos venido. Conseguimos un ascenso en 2018 y fue maravilloso. Hay ganas de repetirlo. Llevaba hablando con Dueñas bastante tiempo y le pedí tiempo para decirme bien. El día del Sant Andreu fue un punto de inflexión y noté tristeza en el campo, ya que me fui del campo como si fuese partícipe del no ascenso. Vas a campos en Tercera RFEF en lo que no es el mismo fútbol. Lo de si hace falta un 9 es muy relativo... y si metemos muchos goles nadie se acordará".