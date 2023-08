Féminas, mínimo, España Subcampeona del Mundo

Vi por televisión lo fundamental del España-Suecia en semifinales del Campeonato Mundial de mujeres. El primer gol español excelente y variado pues una zurda marcó con la derecha y quedaba muy poco tiempo para finalizar el partido. Pero las suecas eran buenas y reaccionaron marcando enseguida el empate. Ya se hablaba de prórroga cuando la defensa izquierda de España, después de un saque de esquina en corto, lanzó un tiro alto que sobrepasó a la portera y golpeando el larguero entro en portería. Me emocione. Sería una victoria muy importante.

Vilda, el seleccionador, había corrido a celebrar los dos goles rompiendo su ieratismo personal. Y es que hace un año la mayoría de sus jugadoras lo habían calificado de " antiguo", enviando una carta al presidente de la FEF. Este no accedió y 15 jugadoras fueron apartadas. En la actual Selección no participan 12 de aquellas "protestantes".

Es un gran logro haber llegado hasta aquí. Está por ver si somos capaces de "campeonat", pero lo conseguido hasta ahora tiene mucho valor. Hemos sido capaces de ganar sin las "ganadoras" in pectore (según ellas), y desconocíamos que había otros valores ocultos. El seleccionador Vilda, lo desconozco, no sé si tiene métodos anticuados pero le ha servido para conseguir un "hito" antes no logrado. De paso el presidente ejerció como tal y no quedó al amparo de un "grupito" de caprichosas, ahora descubiertas en canal.

Sea como fuere la próxima final, enhorabuena a todas incluidas las que perdieron hace unas eliminatorias contra Japón por 4-0, momento álgido donde parecía que todo se confirmaba en contra del seleccionador, quien reaccionó muy profesionalmente rotando jugadoras. Se gane o se pierda la Final, España ya ha ganado.