El Castillo de Alba de Tormes lucirá una bandera de España de 120 metros cuadrados

"Colocación de la Bandera Nacional en lo alto del Castillo con unas dimensiones considerables siempre y cuando Patrimonio lo permita”, fue una de las medidas que Vox de Alba de Tormes acordó en el pacto que permitió al Partido Popular gobernar tras su victoria en las últimas Elecciones Municipales de Alba de Tormes.

Y la bandera se izará el próximo sábado a las 11 de la mañana con motivo de la celebración del Mercado Medieval ‘Alva’, que tendrá lugar este fin de semana en el Castillo de los Duques de Alba. Así lo ha confirmado esta misma tarde a este medio de comunicación Juan Antonio Pascual Pastor (VOX), teniente de alcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

“La bandera tendrá unas dimensiones de 30 metros por cuatro y al acto se invitará a todas las autoridades municipales. No es lo más importante, pero es importante tener un símbolo en nuestra villa, como lo tienen Carbajosa o Madrid. Es el punto 10 de 14. Me extraña que cause tanta polémica. Se crea una polémica como si somos fachas y tal, cuando es un símbolo de todos”, explica Juan Antonio Pascual Pastor.