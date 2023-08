El anuncio de Anabel Alonso como pregonera de las fiestas de Béjar incendia las redes sociales

Béjar ha sido tendencia nacional en redes sociales durante el fin de semana. El motivo, el anuncio el pasado jueves de la actriz y humorista, Anabel Alonso, como pregonera de las fiestas patronales el próximo 1 de septiembre. Una decisión que ha despertado sorpresa y críticas a partes iguales.

Anabel Alonso en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica en sus redes sociales con los partidos de derecha, Partido Popular y VOX, siendo especialmente incisiva en los planteamientos ideológicos de la formación de extrema derecha. Se da la circunstancia que precisamente son esos dos partidos los que gobiernan en la ciudad de Béjar.

Usuarios, medios nacionales y conocidos periodistas han reprobado en las redes a Alonso su “hipocresía” de criticar a estas formaciones y “cobrar” por dar un pregón. La actriz se ha mostrado tajante en sus perfiles personales asegurando que “hay que distinguir entre un pregón de un ayuntamiento y un acto de un partido” y que “los alcaldes no son los propietarios de las ciudades si no sus habitantes y seguro que los hay de toda ideología y condición”, además de asegurar que no recibe retribución económica por este acto. En este sentido muchos usuarios también han preguntado en redes al Ayuntamiento bejarano si Anabel Alonso iba a percibir una cantidad económica como pregonera.

El consistorio asegura que Alonso “no cobra nada por el pregón”

Durante la celebración este domingo del Día del Calderillo, el alcalde popular Luis Francisco Martín, declaraba a Béjar al día su “sorpresa” por el revuelo mediático ya que “no estamos valorando su persona política, sino su carrera como actriz y su vínculo con la comarca ya que su familia es de Ledrada. Estamos demostrando que somos un gobierno tolerante y estoy seguro que un ayuntamiento de izquierdas nunca traería a alguien crítico”. El regidor bejarano ha asegurado que el concejal de festejos del PP se ha puesto en contacto con ella y “le ha comunicado que, si esto le va a ocasionar problemas personalmente, que entenderíamos que renunciara a dar el pregón” tras el revuelo en redes sociales.

Cuestionado sobre si Anabel Alonso percibirá una retribución económica, Luis Francisco Martín, afirma que el Ayuntamiento cubrirá “los gastos de cortesía: el desplazamiento, invitarla a comer, cenar o desayunar y el alojamiento para ella y su pareja, si viene. Anabel Alonso no cobra por hacer el pregón”. A su vez, Martín declaró que “le duelen” todas estas críticas por el trabajo que ha realizado el concejal de festejos “para hacer un programa de fiestas de diez días con un presupuesto muy inferior que dejo el anterior gobierno socialista”.