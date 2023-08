Toque de atención para el Salamanca UDS ante el Villaralbo en el debut en Copa Federación (1-1). De esta manera, Javi Navas, que ha ejercido de '9', ha adelantado a los charros, pero los de casa han contestado con el empate al filo de la conclusión en la primera jornada de la liguilla.

Con respecto a la alineación, Jehu Chiapas ha regalado alguna sorpresa al dejar en el banquillo a gente de prestigio como Amaro o Caramelo, mientras que Fassani ha entrado en la convocatoria y tanto Trejo como Souley se han quedado fuera. Por ello, la alineación ha sido la siguiente bajo el 4-3-3: Jon; Miguelito, Mansour, Durán, Poveda; Mati, Diego Benito, Cristeto; Álvarito, Javi Navas y Gustavo.

Asimismo, los visitantes han dominado en el primero tiempo de cabo a rabo, aunque no han generado ocasiones clarísimas de peligro bajo el intenso calor. No obstante, los acercamientos sobre el marco de un ex como Miguel del Río se han sucedido pese al 0-0 al descanso.

En el segundo tiempo, Javi Navas ha marcado el primer gol oficial del curso al batir a su antiguo compañero con una vaselina desde fuera del área. Más tarde, Martín Galván ha debutado entre los cánticos de la hinchada desplazada a Los Barreros. A todo esto, Rafa Dueñas se ha sentado ya en el banquillo sin ningún problema federativo y el Villaralbo ha igualado el duelo a la salida de un córner casi en el 90'.