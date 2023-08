Alberto Bernal: De Product Manager en una empresa Alemana a crear una ganadería brava con presencia en 20 localidades

Se llama Alberto Bernal Corral, y hoy, a sus 36 años, este ragameño de nacimiento y peñarandino de cuna está comenzando a abrirse camino en una nueva y más que llamativa etapa vital como empresario taurino y en constante búsqueda de la renovación que bien necesita y merece este sector.

Un tarea más que importante, que arrancaba hace ya ocho años, cuando comenzaba a entablar conversaciones con el que finalmente sería su socio en esta nueva idea de renovar el mundo taurino, especialmente el dedicado a los festejos populares en los pueblos.

“Mi socio, que también es muy joven, lleva 25 años ligado a este mundo del toro. El tenía una punta de vacas bravas, por lo que en 2016 compramos ganado manso y a partir de ahí creamos la empresa Bermara Cauria” explica.

Una nueva línea de trabajo y esfuerzo, que se viene a sumar a su ya dilatada trayectoria en lo que hasta aquel momento era su profesión. Un momento sobre el que asegura que “mi actividad principal es como Product Manager en una empresa Alemana de equipamiento de quirofano, llamada Erbe España. Comencé hace más de 12 años en el sector de medical device después de estudiar la Ingeniería industrial…es un sector que "te engancha". El hecho de viajar tanto por toda España y parte de Europa, te enriquece mucho ayudando en el crecimiento laboral y personal”.

Pero esto no hizo más que complementar una pasión que ya comenzaba a tomar forma en sociedad, algo que desde el comienzo tuvo muy claro sus orígenes. “Tanto mi socio Raúl Mahillo Valiente como yo somos dos personas jóvenes y sobre todo con mucha afición, lo que hace que dentro de la empresa ambos hagamos de todo tanto en el campo con los animales, como en los festejos taurinos que realizamos… La parte más difícil que es la burocracia y documentación que requiere todo esto, es Raúl quien la desarrolla principalmente, él es el pilar de la empresa, ya que es él quien está siempre al pie del cañón”.

Una idea y una empresa que ha determinado su forma a través de la llegada de una ganadería propia, algo que ha supuesto todo un valor añadido a la formación empresarial: “Nuestra pequeña ganadería brava se llama "Los Entresijos" y tanto el nombre como nuestro hierro y divisa tienen un trasfondo. Fundamos este hierro en 2018 con la compra de unas 40 vacas de encaste Urcola a la Ganadería Caridad Cobaleda Galache”.

Una iniciativa, que les ha llevado a moverse por festejos en no pocas localidades. “Este año lidiaremos unos 80 machos y 60 hembras en 20 pueblos diferentes. Nuestro objetivo es tener una estabilidad que nos permita vivir más tranquilos” mientras que a nivel empresarial mantienen sus objetivos altos: “Por la parte ganadera actualmente tenemos unas 400 cabezas entre el manso y el bravo repartidas en fincas que están en el entorno de Coria y Talaván. Buscamos la autosuficiencia para la alimentación de los animales. Por la parte empresarial, nuestra actividad principal es el festejo popular realizando también eventos serios según requiera la feria, sobre todo en Cáceres. Ya comenzamos el pasado año en Castilla y León con la feria de Olmedo y este año hemos sumado Macotera… Seguiremos creciendo dentro de la coherencia y no descartamos hacer festejos puntuales en otras comunidades”.

Un nuevo camino y una nueva realidad, que no deja de ser difícil de equilibrar en lo personal para Alberto ya que, tal y como detalla, “la parte más difícil es que donde "lavo la ropa" es en Madrid pero tampoco paro mucho…la parte ganadera está en Cáceres y mi familia en Salamanca, con lo cual no puedo estar con familia y amigos todo lo me gustaría, pero cuando decides emprender un camino por una ilusión y afición, debes continuarlo y compaginarlo de la mejor manera con la vida personal, pero para ello es fundamental tener a tu lado gente que te apoye”.