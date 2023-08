Nandi, del Salamanca UDS: "He hablado con grandes canteras por si hace falta algún jugador sub23"

Nandi de Vicente, secretario técnico del Salamanca UDS, ha pasado revista al club del Estadio Helmántico en una entrevista con SALAMANCArtv AL DÍA en la que ha hablado de toda la actualidad.

Nuevo puesto: "Estoy ilusionado porque veo que en el Salamanca hay gente que está motivada. La propiedad, los jugadores, el cuerpo técnico, el médico... todo el mundo tiene ganas y eso contagia".

Día a día: "Mi primer objetivo es conocer bien al equipo para luego hacer un consenso con Jehu y Rafa para ver si hay alguna necesidad que debamos retocar. Estoy contactando con clubes de otros lugares para ver si en un momento se puede colaborar. He hablado con grandes canteras por si hace falta algún jugador sub23. Mi trabajo es a corto, medio y largo plazo. Tenemos armas suficientes para la temporada, pero estoy viendo jugadores por si hace falta algo. Espero que haya una plantilla competitiva si subimos".

Contrato: "Ha sido para esta temporada, pero mi trabajo es preparar la plantilla del año que viene y reforzar la de esta temporada si hiciera falta. Da igual que solo haya firmado un año".

Jugadores que sigue: "He visto a jugadores muy concretos de Segunda Federación, pero no he empezado a ver partidos como tal porque me estoy centrando en nuestro equipo. Voy a centrarme en Segunda y Primera RFEF, pero también tocaremos Tercera División. Miguel García conoce bien la categoría y de sus análisis podemos sacar conclusiones".

Dueñas y Jehu: "Hablamos a diario porque estamos en el mismo barco. Hablamos del equipo y del entorno de la plantilla, la relación es muy buena".

Nivel de plantilla: "Hay jugadores con mucha calidad y tratan muy bien el balón. Juegan bien a uno o dos toques, por lo que se puede hacer un juego muy fluido. Físicamente se va adquiriendo un buen nivel".

Estructura: "Creo que es lo ideal el hecho de que cada uno aporte en su parcela. Rafa es una persona muy trabajadora, pero necesita ayuda".

Método de trabajo: "Tengo pensado combinar el hecho de ver partidos en directo, pero también seguirlo por las diferentes plataformas. Lo ideal es una combinación de ambas, aunque como verlo en vivo no hay nada. Es imposible ver todo en directo y haremos lo que podamos en ese sentido".

Jorge de Vicente: "Viene de un año en el que ha competido al máximo nivel a División de Honor y se ha quedado cerca de ganar la Liga y la Copa. Sabía que podía responder, pero quiero dejar claro que primero fichó él y luego me llamaron a mí. Es muy polivalente y se pensó en él para jugar en banda, aunque puede jugar de mediapunta y arriba".

Afición: "He recibido muchas felicitaciones y a la gente le gusta que haya alguien de Salamanca en el club. Estoy muy contento del recibimiento. No tengo enemigos y espero que todo salga bien".