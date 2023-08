Ewan Urain y Alfred Planas, sobre Unionistas: "Me dijeron que la ciudad es preciosa y que había una gran afición"

Ewan Urain y Alfred Planas han sido presentados como jugadores de Unionistas en un acto que ha tenido lugar en el Reina Sofía. En él ha participado Rubén Andrés, el director deportivo, y ha hablado de la situación actual de la plantilla charra en la campaña 2023/2024.

EWAN URAIN

"Estuve cómodo en el debut y Unionistas tiene un estilo de juego parecido al del Amorebieta. El venir a Unionistas es para dar un paso adelante en mi carrera y ojalá pueda darlo. No voy mal de juego aéreo, aunque me gusta asociarme y elaborar jugadas. Ya conocía jugadores y eso ayuda. El vestuario es joven y hace que sea más fácil".

ALFRED PLANAS

"No me costó aceptar la propuesta de Unionistas y uno valora todo. Jordi Tur me contó cómo era todo y eso ayudó a que estuviese aquí. Me interesé por el club, me dijeron que la ciudad es preciosa y que había una gran afición. Ojalá sea un trampolín y vengo con ganas de hacer un buen año. Estoy a disposición del míster. La gente en el vestuario es muy familiar".