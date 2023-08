El PP de Béjar responde a la oposición las críticas por la suspensión de un evento motero

El Masters of Freestyle pospuesto para este 9 de septiembre finalmente no se llevará a cabo y el PSOE ha señalado como responsable de la suspensión al actual gobierno del PP.

La organización del evento Masters of Freestyle anunció este jueves la suspensión definitiva del espectáculo que, tras su aplazamiento en mayo, debería celebrarse el próximo 9 de septiembre. Tras conocerse la noticia, el anterior edil de Deportes y actual integrante del grupo municipal socialista, Luís Hernández Téllez, lamentaba que el “nuevo equipo de gobierno ha decidido no llevar a cabo la actividad organizada por Master Of Freestyle para el 9 de septiembre” y avanzaba que pediría explicaciones.

La respuesta desde el grupo popular no se ha hecho esperar y en un comunicado enviado horas después, el actual Equipo de Gobierno ha querido desmentir las acusaciones lanzadas. Primeramente, el PP indica que “en ningún momento este equipo de gobierno ha querido suspende esta actividad como ya se tuvo que suspender el pasado día 6 de mayo por falta de venta de entradas”.

Según el comunicado del PP, el actual Gobierno le ha comunicado a la empresa organizadora que la nueva fecha que propuso al anterior equipo de gobierno para celebrar esta actividad (el día 9 de septiembre) es inviable “por varios motivos” como por ejemplo “tener a su disposición la Plaza de toros varios días antes de la celebración de esta actividad para el montaje y entrenamiento de los pilotos. Además, a ello hay que añadir que como solicitan también poder disponer de la plaza el día 8 de septiembre, como saben todos los bejaranos, ese día se celebrará el espectáculo taurino en honor a nuestra patrona la Virgen del Castañar y por tanto la Plaza de toros no está disponible para la actividad que quieren llevar a cabo” señalan los populares

En respuesta al escaso coste para las arcas municipales que tenia el evento según decía el edil socialista, desde el PP aseguran que “no es cierto” ya que, para la celebración del Freestyle, “la empresa nos exige tener dos ambulancias, un tipo C SVA, con conductor, técnico, enfermera y médico; y otro tipo B SVB, con conductor, técnico y enfermera. Además de ello nos pide que le facilitemos diversos materiales como vallas de distintos tipos y medidas, tomas de corriente, etc. todo ello a coste del Ayuntamiento” y argumenta el Partido Popular bejarano que “la empresa organizadora se quedaría con toda la recaudación obtenida por la venta de entradas del Master of Freestyle, luego el Ayuntamiento no tendría ningún beneficio económico”

Finalmente, el nuevo Equipo de Gobierno insisten que “nunca cerrará las puertas a ningún evento deportivo que pueda desarrollarse en la ciudad de Béjar, como critica el exconcejal de deportes de este Ayuntamiento. Simplemente esta actividad no se podrá finalmente llevar a cabo por las fechas en las que la empresa organizadora propone para su desarrollo” finaliza el texto.