¿Quién sobra? ¿Quién falta?

¿Qué me parecen los carteles de esta feria taurina de Salamanca que va a comenzar, me pregunta un amable lector y aficionado? Y sinceramente, me da cierta pereza pronunciarme sobre el particular, entre otras cosas, porque los carteles ya están publicados, la empresa dice, que bien rematados y digamos cuanto digamos los demás, no se van a modificar, salvo incidentes o percances tal y como sucede cada año.

Si me parece evidente, que la empresa, no ha tenido que hacer un gran esfuerzo, ni alarde de imaginación y talento, para la confección de los mismos, pues es prácticamente una copia de lo que vimos en la feria pasada, salvo algún cambio puntual, como es el traslado del rejoneo, al día 9 en vez del 21, como se ha venido sucediendo.

Recuperar la corrida concurso -veremos cómo se admite el acontecimiento-, y pocas cosas más que provoquen estímulos suficientes, para motivar al aficionado y abonado, a los que por cierto animo a sacar su boleto, y dar realce a esta plaza que este año se cumplen 130 años de su existencia, y que ha sido testigo, de la historia de la tauromaquia, y recibido en su arena a todos los grandes maestros del toreo.

A muchos aficionados nos mueve la preocupación, no poder situar a algún torero más de la tierra, así como la novedad, que siempre se produce en esta profesión de que la empresa sopesara cual es el torero en el momento más dulce, más dominador y que viene arreando en todas las plazas podemos sin temor de error que el sevillano Daniel Luque es en este momento, quien puede replicar al ciclón peruano Roca Rey. Luque se ha mostrado a una altura superior tanto en la Iberia taurina y Francia como ya lo hizo la temporada anterior, un torero que rompió sus esquemas anteriores, se sacudió la “mandanga”, y hoy tiene un tirón y fuste sobrado para estar en todas las plazas, seguro hubiera sido un espaldarazo fuerte para la feria.

No es que se trate de dar gusto a todos, pero el aficionado cabal, si echara en falta a algún torero y alguna ganadería, y, a buen seguro, que aportarían competencia y frescura a un ciclo que, a mi modo de ver, discreto en su confección. También es muy cierto, que si repasamos el escalafón, poco más queda donde elegir, antaño se confeccionaban los cartel entre quince o veinte figuras de cartel, hay salvo alguna excepción, no son tiempos propicios para redondear un cartel de feria, difícil lo tienen los empresarios ante la escasez de figuras con fuerza y poderío; pero tampoco es cuestión de queja, pues siempre se suscita la misma controversia, -quien sobra o quien falta- el público a su paso por taquilla es quien la balanza en aquello que le sea más interesante. La empresa evidentemente tiene sus intereses, y el aficionado tiene los suyos, y ya sabemos cómo funciona este conglomerado.

El caso es “amigo” que, en los mentideros, coloquios y porfías, los aficionados siempre están descontentos y – me parece bien- que cada cual tenga su opinión al respecto de la composición de la feria. La novillada, netamente salmantina me apetece también por la ganadería. Y que en adelante se vayan descubriendo más, que llevan tiempo esperando…

El resto son carteles, como en la taquilla, más caros y más baratos dos tardes Morante ya veremos este año, no es el mismo tras los percances, reaparece Manzanares, incógnita, Talavante tampoco pasa el mejor momento, vulgar en muchas tardes, Castellá se revitalizo en Madrid sí parece que la garantía es Roca Rey un acierto con Diosleguarde, Chaves y Juli ambos para despedirse, confianza en De Justo con Valadez y Perera de contrapeso del rejoneo destacar la vuelta de Galán y Hermoso padre debería también aprovechar e irse con los de coleta… y bajarse del caballo, ya tiene continuidad en su hijo… pues eso, responsabilidad y relevancia.

En cuanto al ganado, parece que tienen plaza fija para la casa Matilla, P. San Lorenzo, con (Félix) Sánchez y Sánchez, entra Vellosino mucho interés a suscitado la novillada de (Loren) Espioja…luego un surtido de encastes para concursar todo de Salamanca, pero lo cierto es, que esto no sabemos si ofrece suficiente estimulo para el abonado y aficionado.

Nuevamente una estructura de feria en dos fines de semana, que parece ser en la anterior feria, fue del agrado y sustancia empresarial ante la poca variedad y creatividad de sus responsables, que deberían cuando menos intentar apostar por otras formas, con el fin de darle mayor relieve y prestancia a una feria, que no podemos disimular, va languideciendo, se está marchitando.

Hay tardes de mucha madera y mucho cemento el que se ve, incluso el Sol que siempre fue soporte económico, que dio luz, colorido, jolgorio y alegría a la plaza, - se queda vacío. No se trata de un pesimismo gratuito, es, la verdad de una herida, que no vamos a curar con conjeturas, medias verdades, o el “ninguneo”.

Es la hora de la versión más taurina, coger al toro por los cuernos, pero quien tiene la última respuesta es el público y el aficionado salmantino, ya veremos como “respira”. Muy buenas y que Dios nos ayude.