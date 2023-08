José Luis Puerto presentará en La Alberca su 'Ritual de la Inocencia'

El escritor albercano José Luis Puerto, que cuenta con el Premio Castilla y León de las Letras desde 2019 por el conjunto de su obra, presentará su último libro este sábado, 12 de agosto, en su querida localidad natal.

La cita será a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de La Alberca. En este acto dará a conocer los detalles de ese trabajo, titulardo 'Ritual de la Inocencia', "un poemario que se erige en una guía humanizadora e iluminadora para hallar la salvación mediante la palabra", según explican en la editorial que lo ha publicado, Reino de Cordelia.

Además, se aprovechará la jornada para presentar 'José Luis Puerto, vida en obra', un estudio sobre la trayectoria literaria de Puerto a cargo de la profesora sevillana María Alcalá, que estará presente. A continuación, recogemos las sinopsis de ambos libros.

'Ritual de la Inocencia'

En su intento por plasmar en palabras su mundo propio, José Luis Puerto recurre a la inocencia para lograrlo, consciente de que solo ahondando en ella es posible transitar en un mundo tan materialista y pragmático como el actual. “Hay una íntima, indisoluble correlación entre inocencia y universalidad. Solo el hombre dotado de un corazón inocente podría habitar el universo”, escribió María Zambrano. Y este Ritual de la inocencia se convierte en una guía humanizadora e iluminadora que pretende la salvación mediante la palabra.

'José Luis Puerto, vida en obra'

Aunque es un estudio de la obra de José Luis Puerto, hemos de aclarar que no es este un trabajo estrictamente académico, ni erudito, ni de crítica literaria (aunque roza en algunos momentos esos terrenos), es un trabajo personal por la relación de amistad que mantienen, desde la juventud, la autora y el poeta. Este libro, su trabajo y realización, parte de la visión de una lectora dirigida a otros lectores, tanto a aquellos que no conocen al poeta José Luis Puerto, como aquellos que lo conocen, ofreciendo una visión de conjunto, pues para que fuera más clarificador, o para enriquecer lecturas o relecturas, se ha incorporado textos del poeta (desde la cita breve hasta el texto íntegro, pasando por el fragmento), al hilo del trabajo central.

Esto no exime a la autora María Alcalá de ser rigurosa a la hora de refrendar con los textos su personal lectura de la obra de José Luis Puerto. Veremos que también da a conocer a José Luis Puerto como figura humana, pues el tipo de persona que es, ya por sí mismo, dice, al igual que su obra, algo que en estos tiempos conviene escuchar.

No estamos ante un hombre que se dedica, entre otras cosas, a escribir poesía, sino ante un poeta que, por serlo, vive como tal, de una manera particular, pues la poesía no es para él un aditamento, sino algo esencial, una forma de vida. La singularidad y la autenticidad de su obra, que buena parte de la crítica ha señalado, tienen mucho que ver con ello.

