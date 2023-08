Cerca de 300 personas protestan la supresión de un maestro en el C.R.A. de Santibáñez de Béjar

Este pasado martes, 8 de agosto, a las 20:00 horas, se concentraron unas 300 personas frente a las puertas del colegio de Santibáñez de Béjar, convocadas por el AMPA, para reivindicar los derechos de una escuela rural de calidad, que se verá amenazada por la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una plaza de maestro en este colegio, atendiendo a las ratios que se establecen por ley; las cuales perjudican seriamente a las escuelas rurales. Esta supresión supone agrupar los 9 niveles en 2 aulas solamente.

A la concentración han asistido para demostrar su apoyo, además de vecinos, allegados y miembros del Ayuntamiento de Santibáñez, representantes de los Ayuntamientos de los pueblos vecinos, pertenecientes al C.R.A. como Sorihuela, Puente del Congosto y El Tejado. Además de los diputados por el PSOE: Antonio Cámara y Miriam Tobal. Todos ellos han mostrado su apoyo al AMPA en esta lucha, que prevén, será larga.

Desde el colegio se ha hecho una pequeña manifestación por las calles del pueblo con pancartas en las que se podían leer eslóganes como: “Los niños de los pueblos también existimos. NO MÁS RECORTES” o “Yo también se recortar, pero no para restar”. Además, todos los niños del colegio llevaban pancartas con un número tachado y su nombre debajo, demostrando así que NO SON NÚMEROS. Esto supone un paso más que da el AMPA en su reivindicación por la supresión de un maestro, después de haber tenido una reunión en la dirección provincial y no haber obtenido resultado alguno