Rubén Andrés: “Unionistas es el sitio perfecto para trabajar. No iremos a ningún campo a intentar empatar, da igual el rival”

Rubén Andrés es el nuevo hombre fuerte de Unionistas para la temporada que arrancará a finales de este mes de agosto. Así, el soriano, de 37 años de edad, ha sucedido en el cargo de director deportivo a Toni García e intentará llevar al club a buen puerto en el estreno de Roberto Pescador como presidente tras el adiós de Miguel Ángel Sandoval.

En su carrera profesional cuenta con una amplia experiencia a la hora de comandar parcelas deportivas. En la campaña 17/18 dirigió la del histórico Real Jaén y en el siguiente curso logró el ascenso a Segunda B con el Mérida. Durante la 20/21 fue el director deportivo del DUX Internacional de Madrid, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación. En los dos últimos campeonatos lideró la parcela deportiva del Numancia y alcanzó un nuevo ascenso a Primera Federación con el cuadro de Los Pajaritos en la temporada 21/22, aunque en la 22/23 perdió la categoría de bronce.

PREGUNTA: ¿Cómo ha sido la llegada a un club como Unionistas?

RESPUESTA: Muy buena. Hay un grupo de trabajo en Unionistas que es completamente espectacular y estamos conviviendo todo el día juntos, por lo que ponemos todo encima de la mesa y estudiamos al milímetro cada cualidad de los jugadores. Se habla de que es un club familiar y es totalmente cierto, dado que no paramos desde la mañana hasta la noche. Intentamos tomar las mejores decisiones para que el equipo funcione. Estoy feliz y motivado. Unionistas es el sitio perfecto para trabajar.

P: ¿Qué te has encontrado en el club?

R: El inicio de Unionistas lo viví de cerca y conozco de toda la vida a Tejedor, Sandoval o Pescador. He venido mucho por Salamanca y hace años que viví aquí, por lo que es un sitio en el que no había trabajado… pero sí que es muy familiar para mí. Al pisarlo por primera vez me dio la sensación de haber estado toda la vida en él. Siempre hay cosas muy buenas que te sorprenden a diario y Unionistas supera lo que piensas. Es un club espectacular.

P: ¿Cuál fue el motivo principal para venir a Salamanca?

R: Nuestro trabajo es ver mucho fútbol y viajar, el ambiente que he vivido en el Reina Sofía para ver fútbol desde otro club como el Numancia es lo que más te llama la atención. La afición lleva en volandas a su equipo desde el minuto 1 al 90. La gente del club me ha comentado que nunca se ha pitado a ninguno de sus jugadores en toda la historia y eso es algo que no se ve en todas partes. Aquí hay motivación y ganas de trabajar a tope.

P: ¿Cómo está siendo el día a día?

R: Está siendo una locura. Me encontré una plantilla con tan solo dos jugadores como Ramiro y Nespral, pero le hemos ofrecido la renovación a otros cuatros, aunque solo dos han aceptado nuestra propuesta. Con cuatro jugadores ya empiezas a construir y me reuní con Dani Ponz para hablar de los jugadores que queríamos, el sistema que nos gustaría emplear y los perfiles a buscar. Puse 6 o 7 nombres sobre la mesa de cada posición y empezamos a valorar entre él, Llácer, Trapero, Turi… La plantilla está hecha desde los cimientos y hablamos a diario. Me encanta ir a los entrenamientos todos los días, luego comemos juntos el cuerpo técnico y yo para crear un ambiente sano.

P: ¿Cuánto de complicado ha sido hacer una plantilla casi desde 0?

R: Yo casi que lo prefiero. Si queremos que el equipo sea mi idea y la del cuerpo técnico, todo se complica si tienes ya a 15 futbolistas. Así podemos traer a los jugadores que nosotros queramos, por lo que es algo positivo más que preocupante.

P: ¿Cómo de importante es ver los entrenamientos para ti?

R: Mucho. Es necesario estar en el día a día sin ninguna duda. Muchas personas piensan que un director deportivo solo está para firmar jugadores y durante el año apagamos muchísimos fuegos. Somos el nexo entre la directiva, el cuerpo técnico o los jugadores. Me gusta ver los entrenamientos porque habrá jugadores que se acerquen a mí o al cuerpo técnico para decirnos que no tiene minutos conforme pasan las jornadas, por lo que me gusta conversar con ellos. Yo les diré lo que pienso y hay veces que deben dar un paso más, igual que al contrario. Ver lo que pasa te da mucha información para tomar decisiones.

P: ¿Qué perfil de jugador estás buscando para Unionistas?

R: El club tiene un gen muy competitivo y hay que traer jugadores con hambre. Son frases hechas, pero es la realidad y tienen que fijarse más en el tema deportivo que en el económico. Unionistas ha sido un escaparate en los últimos años y el objetivo es que las cosas salgan bien. La categoría es un trampolín para estar en el fútbol profesional en años futuros.

P: ¿Cuál es la posición que más priorizas para fichar?

R: Estamos mirando del centro del campo hacia delante. Nos falta un delantero y un extremo, luego ya veremos. Debemos jugar con el presupuesto y luego veremos lo que nos queda más cojo durante la pretemporada, ya que para eso están los amistosos. Ahora toca hacer probaturas y que los jugadores se acoplen. Igual hace falta un central, un lateral izquierdo que pueda actuar también de extremo… eso lo iremos viendo.

P: ¿Has notado que hay jugadores que priman más lo que es Unionistas que el dinero?

R: Hay de todo. El tema de la afición de Unionistas es un aliciente completo para venir a Salamanca, pero está claro que el 70% de los jugadores lo único que ven es el salario de primeras. Son trabajadores con un caché económico que han adquirido de aquella manera en algunas ocasiones y en otras es justo. Hay futbolistas que sí que ven un buen equipo en Unionistas y la ciudad es espectacular para vivir a la hora de aceptar la propuesta.

P: ¿Cuál es el objetivo para este año?

R: Nuestro objetivo tiene que ser competir cada fin de semana y que estemos orgullosos al salir del campo. El fútbol es una carrera de fondo: lo mismo estás bien en la jornada 32 y acabas bajando como me pasó con el Numancia el año pasado o peleas por el playoff. Hay que tener un buen grupo humano en el vestuario y debemos ser una piña para soñar con cualquier cosa. Somos uno de los presupuestos más bajos, pero iremos a por cualquier rival. No iremos a ningún sitio a intentar empatar, da igual el rival.

P: ¿Quiénes son los grandes candidatos a pelear por el ascenso para ti?

R: Siempre se te van los ojos al Deportivo de La Coruña por presupuesto e historia, pero no se le puede dar como gran favorito. Está todo muy igualado y pueden pasar demasiadas cosas. No es tan fácil ascender como parece…

P: ¿El hecho de que Unionistas lleve tres años rozando el playoff es una presión añadida o una motivación como director deportivo?

R: Siempre lo veo como un reto. Los que trabajamos en esto somos los primeros que nos metemos presión. Parecía que el Linares solo tendría una oportunidad para jugar el playoff y luego volvió a estar ahí arriba peleando por todo. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido muy bonito para Unionistas, pero ahora ya solo vivimos del presente y hay que intentar pelear para estar lo más arriba posible. Somos ambiciosos sin duda.

P: ¿Cómo de importante es el hecho de que siga Dani Ponz como técnico?

R: Es vital para mí. En cuanto firmo, yo hablé con él y le dije que quería ir de la mano juntos. Nos conocemos de hace tiempo y Unionistas sabe lo que es Dani. Empezar con el mismo entrenador con el que se acabó el año pasado es positivo y Ponz tiene ese ADN Unionistas que se necesita. Es una alegría enorme porque es una persona espectacular.

P: ¿Cuáles son los planes con la cantera para esta temporada?

R: Estoy muy contento con la gente de la cantera porque está compitiendo al máximo tanto en los entrenamientos como en los amistosos. Vamos a tener una plantilla más o menos corta con 21 fichas, por lo que los jugadores de la cantera van a tener la oportunidad de entrenar semanalmente con el primer equipo. Les dije que tienen que tirar la puerta abajo y que nadie les va a regalar nada. Nosotros no vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado y si un chico de la cantera nos ayuda igual o más que otro, seguro que apostamos por él. Soy un enamorado de la cantera y ojalá algún jugador que haya mamado Unionistas desde pequeño pueda debutar con el primer equipo en Liga.

P: ¿Qué te parece el Reina Sofía estando dentro?

R: Tengo ganas de ver el campo anexo a pleno rendimiento para entrenar en condiciones. Yo solo había venido a ver partidos y mi visión era la de un campo lleno que no para de animar. En lo de fuera lo ves todo, aunque casi no te fijas. Ahora que estoy dentro sí que tengo ganas de verlo todo en su sitio. Es cómodo tener el gimnasio al lado y es un sitio espectacular para trabajar en todos los sentidos.

P: ¿Qué mensaje le mandas a la afición para este curso en Primera Federación?

R: Que nos vamos a dejar la vida, que nadie lo dude. Trabajaremos al 100% para que se sientan orgullosos de nosotros, por lo que quiero que sepan que el alma está puesta en Unionistas.