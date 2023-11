Disfruta el Festival Internacional de Circo de CyL, a poco más de una hora de Salamanca

El XI Festival Internacional de Circo de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, se celebrará del 24 al 27 de agosto en la capital abulensa, a poco más de una hora de Salamanca.

En esta ocasión, además, refuerza su carácter internacional, al contar este año con la participación de 30 compañías de 9 nacionalidades, de las que trece son internacionales, procedentes de Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Suiza, Argentina, Holanda y Dinamarca. El resto de las firmas proceden de cinco comunidades autónomas: Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León, que este año amplía su presencia con nueve compañías de la Comunidad.

La apuesta por firmas y artistas de hasta nueve países diferentes reafirma el carácter internacional del Festival, que a lo largo de sus once ediciones se ha convertido en referente de las artes circenses en el contexto nacional e internacional. Además, para esta ocasión, Cir&Co 2023 ha programado tres estrenos mundiales, once a nivel nacional y dieciocho en Castilla y León, a través de una novedosa y variada programación con espectáculos de diferentes disciplinas.

Compañías internacionales

Entre las compañías y artistas participantes a nivel internacional, Cir&Co 2023 contará con tres compañías de Bélgica, como son Andrea Fidelio –que presentará ‘On air’, un espectáculo a todo ritmo y participativo a través de un show lleno de humor–; Doble Mandoble –que narra la historia del espectáculo itinerante ‘Chapiteau Magique’ desde sus orígenes hasta hoy, reinterpretando el mito con una mirada contemporánea–, y la compañía belga Sur Mesure –que regresa a Ávila tras su participación en el Festival en 2018, con el espectáculo de humor ‘Barriére’, que se desarrolla alrededor de una barrera de una antigua aduana, con banda sonora en directo en la plaza de la Catedral–.

Desde Francia la participación en Cir&Co 2023 llegará a través de la presencia de tres compañías más: Cie Du Bastringue acercará su carrusel musical a pedal, interactivo, autónomo y ecológico ‘Le Cacophonium’ hasta el parque de San Antonio. Théâtre Jaleo ofrecerá en el Claustro de San Francisco el espectáculo ‘Eden’, un cabaret para una bailarina, nueve títeres y siete pecados, como siete pequeñas historias. Y la compañía ítalo-francesa Circo Zoé, que presentará, en estreno mundial, su espectáculo de circo, danza, música electrónica y canto lírico ‘Deserance’ en la carpa del Atrio de San Isidro.

Suiza estará representada con dos compañías: Circo Pitanga ofrecerá en la plaza de Mercado Chico su obra ‘Cuerdas nupciales’, un espectáculo de circo moderno, de teatro gestual y arriesgados equilibrios que se podrá ver por primera vez en España. Y la Compagnie E1NZ que va a desplegar su restaurante ‘Le bistro’ en la plaza de Adolfo Suárez, en un espectáculo que transportará al espectador a la época dorada del swing y el jazz.

Además, la programación contempla la participación de Circusdrome (Holanda) que regresa a Cir&Co tras su paso por el Festival en 2017 y lo hace con dos espectáculos: ‘La llave del circo’ –una carpa de circo íntima instalada en al parque de San Antonio y donde el espectador podrá disfrutar de una cautivadora aventura circense para toda la familia– y ‘Levita, la chica flotante’, un espectáculo de mini-teatro que tendrá lugar de forma continuada para un público reducido.

Desde Italia Compagnie Nando&Maila regresa a Ávila tras su participación en la primera edición del Festival en 2013, con su nuevo espectáculo de música inusual o circo inédito ‘Sonata per Tubi’, estreno en Castilla y León. Roxi Katcheroff (Argentina) presentará un desafortunado encuentro lleno de contratiempos gracias a su espectáculo ‘Malabarian on the rox’.

Señor Stets (Dinamarca) ofrecerá dos espectáculos: el primero, en el Palacio de Bracamonte donde presentará ‘Traqueteo’ con música en directo por un multiinstrumentista y malabarista de ritmos y melodías, sombreros y trompetas; y el segundo en el parque de San Antonio, donde interpretará el espectáculo ‘Lonely Orkestar’ lleno de malabarismo, ritmos y melodías variadas.

Por último, Teatro Do Mar (Portugal) llevará hasta la plaza del Mercado Chico su espectáculo de circo y teatro físico ‘Mutabilia’ con una estructura escenográfica minimalista, cambiante y rotatoria.

Las entradas, para los espectáculos de interior, ya están disponibles a precios populares, en la página web del festival Festival Cir&Co 2023

Más información sobre las localidades y los horarios de los espectáculos en: www.circocyl.es